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Звезда "Гари Поттера" сыграет в приквеле "Иры престолов"

По неизвестно, что за роль досталась актрисе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:47
Миранда Ричардсон в фильме про Гарри Поттера
Миранда Ричардсон в фильме про Гарри Поттера
Фото: YouTube

Поклонники "Игры престолов" с нетерпением ждут премьеры 8 сезона, который станет последним. Однако, не стоит забывать, что уже готовится приквел по сериалу и актерский каст пополняется новыми актерами. Так, недавно издание Comic Book сообщило, что компанию Наоми Уоттс и Джейми Кэмпбеллу Бауэру в проекте с неофициальным названием "Долгая ночь" составит звезда "Гарри Поттера" Миранда Ричардсон.

Исполнительница роли Риты Скитер стала частью готовящегося сериала по вселенной "Игры престолов", однако, пока неизвестно, какую роль Ричардсон сыграет в приквеле.

По данным портала ScreenRant, премьера сериала состоится не раньше 2020 года, уже после того, как закончится "Игра престолов".

Напомним, канал НВО огласил актерский состав и даже режиссера приквела сериала "Игра престолов". Режиссером пилотного эпизода сериала, а также исполнительного продюсера выступит С. Дж. Кларксон, известная также по работе над шоу "Декстер", "Доктор Хаус", "Любовницы" и другими.

Ранее писатель Джордж Р. Р. Мартин рассказал о сериале-приквеле. По его словам, сценарий к эпизоду уже написала Джейн Голдман, которая ранее работала над фильмами "Kingsman: Секретная служба", "Люди Икс: Первый класс", "Женщина в черном".

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Источник: Сегодня
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