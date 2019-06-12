Звезда из "Мстителей" сыграет в фантастическом экшене от Netflix
Режиссером фильма выступит Микаэль Хофстрем
Актер Энтони Маки, известный по роли Сокола в киновселенной Marvel, фильм "Мстители" которой опередил по кассовым сборам "Титаник", сыграет в новом фантастическом фильме Netflix "За заграждением".
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По информации Deadline, режиссером фильма выступит Микаэль Хофстрем ("План побега").
По сюжету проекта, идет война при участии пилотируемых дронов, одним из которых управляет персонаж Маки. Однажды он отправляется в опасную военную зону, где должен работать бок о бок с андроидом, чтобы найти и уберечь оружие Судного дня.
Съемки картины должны начаться в августе этого года, после чего Энтони Маки приступит к работе над сериалом "Сокол и Зимний солдат".
Напомним, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер финального сезона популярного сериала "Джессика Джонс".
А вот Disney в этом году запускает собственный потоковый сервис "Disney +", в репертуаре которого будет несколько сериальных экранизаций комиксов Marvel. В частности, будут сериалы о Локи, о Соколе и Зимнем солдате в одном флаконе, а также шоу о романтических и впоследствии семейных взаимоотношениях Ванды Максимофф (она же Алая ведьма) и Вижена.
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