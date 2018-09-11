Звезда "Игры престолов" будет вручать награды на "Эмми"

Кроме Кита Харингтона на сцену выйдут Милли Бобби Браун, Алек Болдуин и другие

Кит Харингтон. Фото: AFP

В этом году организаторы церемонии награждения премии "Эмми" обещают нам просто головокружительное количество звезд. Например, стало известно, что в числе прочих на сцену "Эмми" выйдут звезды "Игры престолов" и "Очень странных дел" – чтобы вручить заслуженные статуэтки своим коллегам.

Отметим, что церемония вручения телевизионной премии "Эмми" пройдет 17 сентября, и в списке тех, кто будет вручать награды в ходе церемонии, значатся Милли Бобби Браун (она еще и номинирована на "Эмми" как лучшая актриса второго плана в драматическом сериале), а также Кит Харингтон из "Игры престолов". Недавно были объявлены все номинанты.

Список тех, кто будет вручать награды:

Алек Болдуин

Кейт Маккиннон

Рэйчел Броснахэн

Майкл Дуглас

Тина Фэй

Кит Харингтон

Тараджи П. Хенсон

Трэйси Морган

Боб Оденкирк

Констанс Ву

Напомним, в субботу, 8 сентября, в Лос-Анджелесе прошла первая часть церемонии вручения премии "Creative Arts Emmys", которая присуждается за достижения в телеиндустрии в "технических" категориях (музыка, звук, грим, костюмы, монтаж, визуальные эффекты, кастинг и тому подобное). Вторая часть церемонии состоялась 9 сентября. Сериал "Игра престолов" завоевал больше всего статуэток ежегодной премии Creative Arts Emmy Awards 2018.

Лучшим мультсериалом оказалось анимационное шоу "Рик и Морти".