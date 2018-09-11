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Звезда "Игры престолов" будет вручать награды на "Эмми"

Кроме Кита Харингтона на сцену выйдут Милли Бобби Браун, Алек Болдуин и другие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:44
Кит Харингтон. Фото: AFP
Кит Харингтон. Фото: AFP

В этом году организаторы церемонии награждения премии "Эмми" обещают нам просто головокружительное количество звезд. Например, стало известно, что в числе прочих на сцену "Эмми" выйдут звезды "Игры престолов" и "Очень странных дел" – чтобы вручить заслуженные статуэтки своим коллегам.

Отметим, что церемония вручения телевизионной премии "Эмми" пройдет 17 сентября, и в списке тех, кто будет вручать награды в ходе церемонии, значатся Милли Бобби Браун (она еще и номинирована на "Эмми" как лучшая актриса второго плана в драматическом сериале), а также Кит Харингтон из "Игры престолов". Недавно были объявлены все номинанты.

Список тех, кто будет вручать награды:

  • Алек Болдуин
  • Кейт Маккиннон
  • Рэйчел Броснахэн
  • Майкл Дуглас
  • Тина Фэй
  • Кит Харингтон
  • Тараджи П. Хенсон
  • Трэйси Морган
  • Боб Оденкирк
  • Констанс Ву

Напомним, в субботу, 8 сентября, в Лос-Анджелесе прошла первая часть церемонии вручения премии "Creative Arts Emmys", которая присуждается за достижения в телеиндустрии в "технических" категориях (музыка, звук, грим, костюмы, монтаж, визуальные эффекты, кастинг и тому подобное). Вторая часть церемонии состоялась 9 сентября. Сериал "Игра престолов" завоевал больше всего статуэток ежегодной премии Creative Arts Emmy Awards 2018.

Лучшим мультсериалом оказалось анимационное шоу "Рик и Морти".

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Источник: "Сегодня"
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