Звезда "Игры престолов" "перекочевал" к касту сериала "Ведьмак"
Король Ночи теперь отвечает за постановки боев в новом сериале
Похоже, что стриминговый сервис Netflix решил подвинуть культовый сериал "Игра престолов" с пьедестала лучших фэнтези-проектов своим новым сериалом "Ведьмак", главную роль в котором сыграет Генри Кавилл.
Ранее уже стал известен актерский состав нового проекта, но теперь к касту присоединился и словацкий каскадер Владимир Фурдик. Отметим, мужчина принимал участие в съемках десятков голливудских блокбастеров ("Координаты "Скайфолл", "Принц Персии", "Эрагон", "Хроники Нарнии: Принц Каспиан"), а также сыграл Короля Ночи в "Игре престолов". Об этом он рассказал в интервью порталу Sorozatwiki.
Отмечается, что Фурдик занимается постановкой боев и боевой хореографией, а также возглавляет команду, которая тренирует актеров. Поэтому сейчас на площадке он лично обучает Генри Кавилла. На съемочной площадке "Ведьмака" Фурдик будет задействован до мая-июня 2019 года. Большую часть материала отснимут в Будапеште, остальное – в Кейптауне.
"Надеюсь, сериал получится отличным. Полюбят ли его зрители? Время покажет. Я не играю в нем никаких персонажей – отвечаю за постановку боев", – рассказал Фурдик.
Напомним, недавно стриминговый сервис Netflix показал первый взгляд на Кавилла в роли Геральта, а также коротенькое видео. Герой предстал перед зрителями с длинными пепельно-седыми волосами, но без шрама.