Звезда "Игры престолов" "перекочевал" к касту сериала "Ведьмак"

Король Ночи теперь отвечает за постановки боев в новом сериале

Кадр из сериала "Игра престолов"

Похоже, что стриминговый сервис Netflix решил подвинуть культовый сериал "Игра престолов" с пьедестала лучших фэнтези-проектов своим новым сериалом "Ведьмак", главную роль в котором сыграет Генри Кавилл.

Ранее уже стал известен актерский состав нового проекта, но теперь к касту присоединился и словацкий каскадер Владимир Фурдик. Отметим, мужчина принимал участие в съемках десятков голливудских блокбастеров ("Координаты "Скайфолл", "Принц Персии", "Эрагон", "Хроники Нарнии: Принц Каспиан"), а также сыграл Короля Ночи в "Игре престолов". Об этом он рассказал в интервью порталу Sorozatwiki.

Отмечается, что Фурдик занимается постановкой боев и боевой хореографией, а также возглавляет команду, которая тренирует актеров. Поэтому сейчас на площадке он лично обучает Генри Кавилла. На съемочной площадке "Ведьмака" Фурдик будет задействован до мая-июня 2019 года. Большую часть материала отснимут в Будапеште, остальное – в Кейптауне.

"Надеюсь, сериал получится отличным. Полюбят ли его зрители? Время покажет. Я не играю в нем никаких персонажей – отвечаю за постановку боев", – рассказал Фурдик.

Напомним, недавно стриминговый сервис Netflix показал первый взгляд на Кавилла в роли Геральта, а также коротенькое видео. Герой предстал перед зрителями с длинными пепельно-седыми волосами, но без шрама.