Звезда "Игры престолов" появится во втором сезоне "Ведьмака"

Пока неизвестно, какая роль досталась актеру

Кристофер Хивью Фото: YouTube

После громкого старта первого сезона сериала "Ведьмак" и довольно неоднозначных отзывов о проекте, создатели взялись уже и за второй сезон, в котором сыграет актер Кристофер Хивью. Он известен по роли Тормунда в "Игре престолов". Об этом сообщает издание Redanian Intelligence.

А вот "Игра престолов" получит приквел:

Официально эта информация пока что не обнародована потоковым сервисом Netflix, однако один из создателей "Ведьмака" Стивен Серджик опубликовал в микроблоге фотографию, на которой отметил Генри Кавилла, исполнителя роли Геральта из Ривии, Аню Чалотру, исполнительницу роли ведьмы Йеннифер, и Кристофера Хивью.

Вскоре Серджик удалил фото, но информация, естественно, успела распространиться по Сети.

Отметим, что первый сезон "Ведьмака" вышел в декабре прошлого года.

Напомним, во втором сезоне сериала "Ведьмак" сменится постановщик боевых сцен. Так, в первом сезоне постановкой боевых сцен занимался известный по роли Короля Ночи в "Игре престолов" Владимир Фурдик. Об этом он сообщил в соцсети, отвечая на вопрос подписчика. С чем это решение связано, не уточняется.

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