Звезда "Игры престолов" раскрыл тайну Короля Ночи и финальной битвы

Владимир Фурдик заинтриговал фанатов GOT новыми подробностями сериала

Король Ночи из "Игры престолов" Фото: instagram.com/entertainmentweekly

На днях канал HBO представил полноценный захватывающий трейлер восьмого сезона "Игра престолов" и чем ближе дата премьеры, тем активнее обсуждается последний сезон в сети и СМИ. Если ранее о своих впечатлениях от финала проекта рассказал актер Кит Харингтон, то теперь о своем герое и роли в "Игре престолов" рассказал словацкий актер и каскадер Владимир "Фурдо" Фурдик.

Король Ночи

Небольшое интервью с исполнителем роли Короля Ночи публикует издание EW. Более того, издание опубликовало новую порцию кадров с героями сериала: Серсеей, Варисом, Тириона, Джейме и др.

Артист сделал заявление насчет главной цели своего героя, можно сказать, немного поспойлерил. Оказывается, что Король ночи одержим местью. А кому он должен отомстить – публика уже узнает. через месяц.

Впрочем, Владимир не раскрыл и всей предыстории героя, заметив лишь, что неизвестно, кем тот был до своего зловещего перерождения – простым солдатом или же благородных кровей. Более того, Фурдик отметил, что в финале у Короля ночи и Короля Севера Джона Сноу случится некий особо напряженный и "мощный" момент.

По словам Фурдика, Король ночи никогда не хотел становиться тем, кем стал. Владимир даже не знает, почему его утвердили на роль Короля всех Белых ходоков. Стоит отметить, что до этого он изобразил в саге убитого Джоном Сноу белого ходока.

Герои сериала "Игра престолов" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Герои сериала "Игра престолов" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Герои сериала "Игра престолов" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Герои сериала "Игра престолов" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Герои сериала "Игра престолов" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Герои сериала "Игра престолов" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Герои сериала "Игра престолов" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Герои сериала "Игра престолов" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Герои сериала "Игра престолов" Фото: instagram.com/entertainmentweekly 1/9

Напомним, ранее издание Entertainment Weekly уже опубликовало красочные постеры с героями "Игры престолов". Таким образом, фанаты могут уже готовится попрощаться с героями любимого шоу.

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