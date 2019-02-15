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Звезда "Игры престолов" сыграет в "Дюне" Дени Вильнева

Актерский каст постепенно пополняется

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:23
Джейсон Момома
Джейсон Момома
Фото: Getty Images

Фильм по одноименному роману Фрэнка Герберта "Дюна" постепенно обрастает подробностями, а актерский каст пополняется. Так, на днях стало известно о том, что звезда "Мстителей 3" Джош Бролин сыграет наставника главного героя. Теперь появилась информация о том, что Джейсон Момоа также сыграет в "Дюне, сообщает Deadline. Режиссером нового фильма выступит Дени Вильнев.

Отмечается, что Момоа присоединится на съемочной площадке к Тимоти Шаламе, Ребекке Фергюссон, Дейву Батисте, Хавьеру Бардему и Джошу Бролину. Сценарий картины напишут Вильнев, Эрик Рот и Джон Спейхитс. Сообщается, что Момоа сыграет роль Дункана Айдахо.

"Дюна" рассказывает молодом человеке Поле Атрайдсе, семья которого получает полный контроль над планетой Арракис. Контроль над планетой стремятся получить и другие знатные семьи. После того, как семья Атрейдса предают, он возглавляет восстание, целью которого является водосстановление контроля над Арракисом.

Напомним, актер Дэйв Батист, который снялся в фильме "План побега 2", снимется  в экранизации знаменитого романа Фрэнка Герберта "Дюна". Отметим, что в 2017 году статуэтку "Оскар" в категории "Лучший монтаж звука" получил фильм "Прибытие" — картина режиссера Дени Вильнева.

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фильм Джейсон Момоа Дэйв Батиста Джош Бролин Дюна Дени Вильнев
Источник: Сегодня
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