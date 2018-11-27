Звезда "Игры престолов" сыграет в сериальном ремейке фильма "Четыре свадьбы и одни похороны"

Оригинальный фильм вышел в 1994 году

Кадр из сериала "Игра престолов"

Звезда сериала "Игра престолов", последний сезон которого выйдет в апреле 2019 года, актриса Натали Эммануэль уже подбирает для себя новые роли. Девушка сыграет в многосерийном ремейке популярной комедии "Четыре свадьбы и одни похороны" 1994 года.

Натали Эммануэль заменит Джессику Уильямс и исполнит главную роль вместе с актрисой из оригинального фильма Энди МакДауэлл. Однако, она сыграет нового персонажа, сообщает Deadline.

За разработку нового сериала для стриминговой платформы Hulu взялись создатели "Проекта "Минди" Мэтт Варбертон и Минди Кейлинг. Сюжет расскажет о четырех друзьях – Майе, Крейге, Эйнсли и Даффи, которые встречаются на одной лондонской свадьбе. Когда церемония идет кувырком, их жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Им предстоит пережить бурный год, полный романтики и горя, политических скандалов, гламурной жизни Лондона, а также справить четыре свадьбы и одни похороны.

В главных ролях снимутся Натали Эммануэль (Майя), Брэндон Смит (Крейг), Ребекка Риттенхаус (Эйнсли), Джон Рейнольдс (Даффи), Энди МакДауэлл и другие.

Премьера ремейка "Четыре свадьбы и одни похороны" состоится в 2019 году.

Отметим, что оригинальная версия 1994 года имела огромный успех у зрителей, заработала 245 млн долларов при скромном бюджете в 4,4 млн долларов и сделала Хью Гранта и Энди МакДауэлл звездами мирового уровня.

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