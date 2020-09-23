Звезда исторического сериала "Сага" рассказал, как готовился к роли летчика-испытателя

Через своего персонажа Александр Форманчук отобразил судьбу миллионов

Уже 5 октября на телеканале "Украина" состоится премьера долгожданного исторического сериала "Сага", сюжет которого охватит 100 лет украинской истории.

В съемках 12-серийной картины приняли участие 300 украинских актеров, среди них – Александр Форманчук, на счету которого немало выдающихся ролей в театре и кино. В интервью для Сегодня.Lifestyle актер рассказал, что изменил в его жизни карантин и о своей подготовке к непростой роли в сериале "Сага".

Александр Форманчук в сериале "Сага" Фото: пресс-служба

Александр, у Вас было во время карантина на переосмысление того, чему уделять больше времени, а от чего необходимо отказаться?

Да, конечно. Карантин очень многое изменил. Я понял, что в жизни человек может получать удовольствие от простых вещей. И что очень ценно – это время, проведенное с семьей, отдых, прогулки. Нам не так много и надо. А мы хотим быть везде, успеть все и при этом забываем о самой жизни. Важно не загонять себя. Я столько успел увидеть, пообщаться с природой, уделить время для своего собственного развития, на столько вещей обратил внимание. И это меня очень порадовало. Я понял, что мы тратим много времени на то, чтобы куда-то бежать, чтобы нам не было грустно. А на самом деле, когда ты спокоен, когда у тебя чистые мысли, тогда уже не надо никуда спешить.

У Вас очень много ролей в кино и в театре. Какая из них была непростая, но удивила Вас и вашего зрителя?

Я Вам честно скажу, все получается настолько по-разному. Например, по моему мнению, когда работаешь над ролью, хочется всегда сделать ее глубже, чтобы она была еще более филигранной. И когда смотришь свои роли в кино или выпускаешь представление, то понимаешь: " Ай, не так! Можно было бы сделать иначе". Но в кино ты этого уже не исправишь. В театре, к счастью, можно это сделать, потому что есть период репетиций, в течение которых происходит совершенствование спектакля, ты обсуждаешь с режиссером какие-то вещи. Поэтому каждый актер для себя определяет, удачная его роль или нет.

Кадр из сериала "Сага" Фото: пресс-служба

Что для Вас – актерство?

Я люблю свою профессию и люблю открывать в ней что-то для себя и для людей. На самом деле актерство – это благословенная профессия и одновременно наказание. Потому что работаешь своими нервами, насилуешь свою нервную систему. Есть такие роли, где сплошные стрессы, какие-то конфликтные ситуации. Люди в быту избегают стрессов, а актеры сознательно на это идут, чтобы сыграть роль. Но благословенна наша профессия тем, что мы можем встречаться с какими-то своими страхами. Человек не всегда задумывается над жизненными ситуациями, а мы разбираем персонажей, их мотивации. И когда это глубинно делаешь, у тебя есть возможность учиться на ошибках персонажей.

У Вас небольшая, но очень сильная роль в "Саге". Вы показали через образ своего героя судьбу миллионов людей. Как Вы готовились к участию в проекте о войне?

Я еще до "Саги" прочитал довольно много материалов о репрессиях. Я интересуюсь историей своей страны. Мне очень больно от того, что наша Украина попала под репрессивную машину. Веками наш народ пытаются или поработить, или расстрелять, или русифицировать. И страшная гангрена, которая проникла с советами, принесла столько страданий, боли и нечеловеческих поступков! Дьявольская репрессивная машина совершила очень большое и неисправимое преступление, которое должны "выкашливать" целые поколения. Это страх, который они привили человеческому гену памяти. Страх, что тебя могут расстрелять, страх смерти, чувство следящего ока. И те поколения, которые рождаются, все равно получают небольшую дозу страха и, хоть и подсознательно, но они несут это бремя.

Александр Форманчук в сериале "Сага" Фото: пресс-служба

Расскажите о своем персонаже в сериале "Сага".

Он – летчик-испытатель, легенда Советского Союза. Человек, который рисковал своей жизнью и тоже верил в светлое будущее. Как по мне, это очень чистый и порядочный, сильный и волевой человек. Я думаю, что такие герои, как мой персонаж, могли бы принести очень много ценного для страны. К сожалению, их не всегда держит этот мир.

Герои "Саги" живут в непростое для Украины время. В вашей семье кто-то рассказывал об этом периоде? Что вспоминали родные и как они его пережили?

Моя бабушка, уже покойная, очень много мне рассказывала. Мой прадед был образованным человеком и работал бухгалтером в колхозе. Таких людей, как он, осталось к тому времени не так уж и много. Один раз за ним приехали, посадили в "воронок" и шесть месяцев держали в неволе. Хотели повесить на него какие-то измены и все остальное. Но, к счастью, односельчане начали отправлять письма. Они встали за моего прадеда, написали, что это честный человек и не может быть никаким инакомыслящим, что он профессионал своего дела, беспокоится только о благосостоянии села. Потом бабушка мне рассказала, что мой прадед попал под подозрение, потому что был поляком и очень образованным человеком. А таковых необходимо держать в страхе или уничтожить. Власти была нужна серая масса, которая идет на завод, не задавая вопросов, за кусок хлеба и за партию. Это трэш!

Как война повлияла на вашу семью?

Мою бабушку немцы вывезли работать на завод. Она пробыла там почти всю войну и потом очень редко об этом вспоминала. Когда они возвращались из Германии, их везли в товарных поездах. Кто был на крыше, кто – внутри. Но поезда шли непрерывно. Люди начали понимать, что с ними будет дальше, потому выпрыгивали. На скорости!

Если вернуться к "Саге", как Вы думаете, почему зрителю важно посмотреть этот сериал?

Когда мне предложили сняться в "Саге", я очень обрадовался. Многие могут сказать: "Я ничего нового не увижу, потому что я знаю историю". Но у человека короткая память. Не надо далеко ходить: многие в 13 году начал разговаривать на украинском, а потом устали и решили: "Да какая разница?". И ты понимаешь, что все забывается. Я не говорю, что нужно что-то драматизировать и держать все постоянно в невротическом напряжении. Нет. Но в Украине уже седьмой год идет война. И кое-кто уже забывает об этом.

Александр Форманчук в сериале "Сага" Фото: пресс-служба

По сценарию "Саги" вы оказались в кругу большой семьи. Что помогает семье не развалиться, жить без претензий и обвинений?

Глубокое уважение к выбору другого человека. Не навязывание своего мнения. У каждого из нас есть свои убеждения, поэтому не надо требовать, чтобы кто-то думал так же, как и Вы. Каждый из нас имеет свое видение мира и с этим надо считаться.

Важно помнить, что доброе слово может сгладить любые углы. Не надо рычать. Если вас что-то не устраивает, просто скажите: "Давайте договоримся, чтобы этого больше не было". Есть вещи индивидуальные, а есть поступки, которые влияют на общее движение семьи. Если они разваливают семью, здесь надо задуматься.

У каждого человека должно быть желание побыть наедине, пойти в кино или в театр, а ты, возможно, в тот момент этого не хочешь. Из-за этого не нужно злиться или волноваться. Просто сказать: "Хорошо, иди. Но, я хочу отдохнуть. Прошу тебя с пониманием отнестись к этому". То есть, всегда находить общий язык.

Вы тоже из большой семьи, у вас пять сестер. За что Вы всегда благодарите родителей?

За ту свободу, в которой я рос. Она была даже избыточной. Спасибо за то доверие, которое демонстрировала ко мне мама. Она доверяла мне во всем. Всегда общалась со мной из такой позиции, что было понимание – я важное звено в своей семье, на меня полагаются, несмотря на мой возраст. Даже когда я был еще достаточно мал, мама все равно могла позвать и посоветоваться о чем-то со мной. Тогда я не понимал важности этого. Но сейчас понимаю, насколько это важно. Когда ты становишься на ноги, это ощущение доверия, свободы и свободы, которое внутри выстраивалось благодаря общению й с мамой, влияет на всю жизнь. И ты совсем по-другому общаешься с людьми.

Ранее мы сообщали, что премьера сериала "Сага" состоится на 11-м ОМКФ. А зрители телеканала "Украина" смогут увидеть захватывающий исторический сериал уже 5 октября в 21:00.

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