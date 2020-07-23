Звезда "Кудряшки Сью" Джеймс Белуши бросил Голливуд и занялся выращиванием конопли

Актер обустроил собственную ферму

Американский актер и комик, а теперь и предприниматель Джеймс Белуши, который сыграл в известных фильмах "Кудряшка Сью", "К-9", "Красная жара", занялся выращиванием конопли. 66-летний актер решил оставить Голливуд и приобрел 40 гектаров земли в штате Орегон, где обустроил свою ферму Belushi's Farms. Об этом сообщает сайт The GrowthOp.

Выдающийся актер еще в 2019 году вместе со вдовой его брата Джона Белуши и актером Дэном Эйкройдом заявил о создании собственного лейбла Blues Brothers (Братья Блюз), который будет заниматься производством конопли. Сейчас же актер намерен вывести свою ферму с помощью этого лейбла на общенациональный рынок.

Джеймс Белуши Фото: Getty Images

Продукты фермы Джеймса Белуши и его команды пользуются популярностью в штате. Сам актер признался, что ему нравится собственноручно выращивать растения. Кроме того, Джеймс Белуши уверен, что лекарства, которые производятся из каннабиса, несут пользу.

Недавно еще один известный актер кардинально изменил свою жизнь. Звезда "Интернов" уехал в Лондон и устроился работать официантом.

Ранее мы сообщали, что хоррор украинского режиссера о самоизоляции на карантине получил пять международных кинонаград.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться