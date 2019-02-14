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Звезда "Мстителей 3" сыграет в "Дюне" Дени Вильнева

Актер присоединился к звездному касту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:48
Джош Бролин
Джош Бролин
Фото: Instagram

Актерский каст экранизации знаменитого романа Фрэнка Герберта "Дюна" постепенно пополняется. Ранее стало известно, что в проекте режиссера Дени Вильнева сыграют Тимони Шаламе и Дэйв Батиста.

Теперь же появилась информация о том, что к касту фильма присоединился Джош Бролин, который сыграет наставника главного героя. Бролин составит компанию Шаламе и исполнит роль Гурни Халлека, начальника вооруженных сил дома Атрейдесов и наставника Пола Атрейдеса.

Вместе с ним в фильме сыграют Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Рэмплинг и Хавьер Бардэм. По данным издания The Hollywood Reporter, переговоры с создателями все еще ведут Оскар Айзек и Зендая Коулман. 

Отметим, Вильнев наиболее известен благодаря таким своим хитовым фильмам, как "Пленницы", "Сикарио", "Прибытие" и "Бегущий по лезвию 2049". Даты выхода у его "Дюны" пока нет, но если ее съемки пройдут в этом году, то на экраны она выйдет в 2020 или в 2021 году.

Напомним, в 2017 году статуэтку "Оскар" в категории "Лучший монтаж звука" получил фильм "Прибытие" — картина режиссера Дени Вильнева.

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Тимоти Шаламе Джош Бролин Дюна Дени Вильнев
Источник: Сегодня
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