Звезда "Оно" снимется в новом проекте Джейка Джилленхола

Актер сыграет юного убийцу

Билл Скарсгард Фото: YouTube

Исполнитель роли клоуна Пеннивайза в хорроре "Оно", актер Билл Скарсгард снимется в фильме "Позолоченная ярость" (Gilded Rage), сообщает Variety.

По информации издания, одним из продюсеров выступит Джейк Джилленхол, а режиссером – Чарли МакДауэлл.

Фильм будет основан на одноименной статье 2015 года в американском журнале Vanity Fair. В ней рассказывалось об убийстве известного менеджера хедж-фондов Томаса Гилберта-старшего. Главным подозреваемым в деле назвали его сына, 30-летнего Томаса Гилберта-младшего (Скарсгард).

До убийства у него не раз обнаруживались склонности к насилию, жестокости и неадекватному поведению. Он изначально отрицал все обвинения, после чего все же пошел на сделку со следствием. Гилберт-младший до сих пор находится под стражей и ожидает слушания по делу.

Съемки начнутся в ближайшее время, а премьера, вероятней всего, состоится в 2020 году.

Напомним, кинокомпания Warner Bros. Pictures наконец-то опубликовала первый трейлер фильма ужасов "Оно 2".

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