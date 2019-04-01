Звезда "Острых козырьков" сыграет в сиквеле "Тихого места"

Актер составит компанию Эмили Блант

Киллиан Мерфи Фото: YouTube

Хоррор Джона Красински "Тихое место", который получил продолжение, обрастает новыми подробностями. Появилась информация о том, что ирландский актер Киллиан Мерфи может сыграть в сиквеле "Тихого места". Об этом сообщает THR.

Сообщается, что звезда "Острых козырьков" уже ведет переговоры о сотрудничестве. Однако, никаких других подробностей пока не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что американский режиссер и актер Джон Красински станет постановщиком сиквела фильма "Тихое место". Также стало известно, что к своей роли вернется и актриса Эмили Блант.

Ранее критики дали хоррору "Тихое место" с Эмили Блант 100% рейтинг.

Смотрите видео о том, что Оля Полякова снимает документальный фильм:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram