Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезда "Острых козырьков" сыграет в сиквеле "Тихого места"

Актер составит компанию Эмили Блант

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Фото: YouTube

Хоррор Джона Красински "Тихое место", который получил продолжение, обрастает новыми подробностями. Появилась информация о том, что ирландский актер Киллиан Мерфи может сыграть в сиквеле "Тихого места". Об этом сообщает THR. 

Сообщается, что звезда "Острых козырьков" уже ведет переговоры о сотрудничестве. Однако, никаких других подробностей пока не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что американский режиссер и актер Джон Красински станет постановщиком сиквела фильма "Тихое место". Также стало известно, что к своей роли вернется и актриса Эмили Блант.

Ранее критики дали хоррору "Тихое место" с Эмили Блант 100% рейтинг.

Смотрите видео о том, что Оля Полякова снимает документальный фильм:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Хоррор "Мы" рвет американский прокат "Грань будущего" с Томом Крузом и Эмили Блант получит сиквел Эмили Блант сыграет в сиквеле хоррора "Тихое место"
хоррор Эмили Блант тихое место Киллиан Мерфи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Избранник Надежды Бабкиной «просадил» два миллиона долларов
Избранник Надежды Бабкиной «просадил» два миллиона долларов
Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой
Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой
Кристина Орбакайте вызвала зависть у россиян
Кристина Орбакайте вызвала зависть у россиян
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»

Популярные статьи

Вчера, 12:39Food

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

Вчера, 12:36Wellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

Вчера, 08:30Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на неделю: Близнецам стоит проявлять активность, а Львам не хвататься за все ради денег

30 мартаТехно

Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления

30 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Наталья Могилевская переехала из Киева, а Джастин Бибер уходит со сцены

30 мартаШоу-бизнес

Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

30 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": страстные поцелуи, скандал и все подробности четвертого выпуска

30 мартаТехно

Ученые поймали свет на скорости 10 миллиардов кадров: видео

30 мартаWellness

Быстрая диета: четыре варианта экспресс-похудения

29 мартаLifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

29 мартаТехно

Названы ТОП-10 лучших смартфонов весны

29 мартаFun

29 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 мартаТехно

Игра The Elder Scrolls Blades вышла для Android и iOS

29 мартаFun

Россиянка рассказала о жизни с "несуществующим размером груди"

29 мартаПсихология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

Новости партнеров

Королева італійського спортивного ТБ
Королева італійського спортивного ТБ
Картофель по-армянски
Картофель по-армянски
Екатерина Варнава: Пользуясь случаем, хочу представить свою дочь
Екатерина Варнава: Пользуясь случаем, хочу представить свою дочь
Самый вкусный пирог с яблоками Улитка
Самый вкусный пирог с яблоками Улитка
Салат
Салат "Лисичкина радость"
Новогодний салат Генерал
Новогодний салат Генерал
Смотрите, как изменились актеры со времен своих первых ролей
Смотрите, как изменились актеры со времен своих первых ролей
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака