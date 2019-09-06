Звезда сериала "Доктор Кто" сыграет в "Отряде самоубийц"

Пока неизвестно, какая роль досталась актеру

Кадр из сериала "Доктор Кто" Фото: YouTube

Британский актер Питер Капальди, который сыграл одного из Докторов популярного сериала "Доктор Кто", а также в фильме "Кристофер Робин", появится в перезагрузке "Отряда самоубийц". Об этом пишет Empire.

Смотрите виде о неизвестных версиях известных фильмов:

Казалось бы, англичанин не очень-то вписывается в американский суперзлодейский блокбастер. Но, наверное, это еще больше подогревает любопытство.

Отметим, что новую версию кинокомикса снимает Джеймс Ганн, режиссер "Стражей галактики". Предстоящий фильм станет одновременно и сиквелом, и перезагрузкой оригинала 2016 года выпуска. Из старых персонажей к своим ролям вернутся герои Марго Робби, Виолы Дэвис, Джая Кортни и Юэля Киннамана.

Релиз нового "Отряда самоубийц" намечен на 6 августа 2021 года.

Напомним, в фильме снимется постановщик фильма "Тор: Рагнарек" Тайка Вайтити. Впрочем, пока нет никакой информации о том, какую роль он будет исполнять.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram