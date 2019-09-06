Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезда сериала "Доктор Кто" сыграет в "Отряде самоубийц"

Пока неизвестно, какая роль досталась актеру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:06
Кадр из сериала "Доктор Кто"
Кадр из сериала "Доктор Кто"
Фото: YouTube

Британский актер Питер Капальди, который сыграл одного из Докторов популярного сериала "Доктор Кто", а также в фильме "Кристофер Робин", появится в перезагрузке "Отряда самоубийц". Об этом пишет Empire.

Смотрите виде о неизвестных версиях известных фильмов:

Казалось бы, англичанин не очень-то вписывается в американский суперзлодейский блокбастер. Но, наверное, это еще больше подогревает любопытство.

Отметим, что новую версию кинокомикса снимает Джеймс Ганн, режиссер "Стражей галактики". Предстоящий фильм станет одновременно и сиквелом, и перезагрузкой оригинала 2016 года выпуска. Из старых персонажей к своим ролям вернутся герои Марго Робби, Виолы Дэвис, Джая Кортни и Юэля Киннамана.

Читайте также:
Стало известно, кто заменит Уилла Смита в "Отряде самоубийц 2"

Релиз нового "Отряда самоубийц" намечен на 6 августа 2021 года.

Напомним, в фильме снимется постановщик фильма "Тор: Рагнарек" Тайка Вайтити. Впрочем, пока нет никакой информации о том, какую роль он будет исполнять.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Появился яркий тизер нового мультсериала "Харли Квинн" Стало известно, кто заменит Уилла Смита в "Отряде самоубийц 2"
актер режиссер фильм доктор кто Марго Робби Отряд самоубийц Джеймс Ганн Питер Капальди
Реклама

Новости партнеров

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 6 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 20:00Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 10:15Техно

Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Не выдержала! Экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика

Вчера, 07:22Fun

Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 5 сентября: все знаки зодиака

4 сентябряТехно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

4 сентябряШоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

4 сентябряFun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

4 сентябряТехно

USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка

4 сентябряАфиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

4 сентябряFun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

3 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

3 сентябряШоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

3 сентябряWellness

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

Новости партнеров

10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Чем полезен орех грецкий, а чем вреден
Чем полезен орех грецкий, а чем вреден
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Зеленый коктейль: железные причины пить этот напиток
Зеленый коктейль: железные причины пить этот напиток
Острые гренки с овощами
Острые гренки с овощами