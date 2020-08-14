Звезда сериала "На твоей стороне" Дана Абызова рассказала, что мешает ей осуществить давнюю мечту

Оказалось, что актриса мечтает о домашнем любимце

В понедельник, 31 августа, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера первых серий второго сезона мелодрамы "На твоей стороне". Актриса Дана Абызова, которая исполнила в картине главную женскую роль – нейрохирурга Анастасии Стрелецкой, откровенно рассказала, с какой проблемой столкнулась на съемках и почему была вынуждена прибегнуть к помощи медпрепаратов.

Популярная актриса Дана Абызова сыграла одну из главных ролей в мелодраме "На твоей стороне" телеканала "Украина". Вторая часть нашумевшего сериала расскажет о переменах в жизни нейрохирурга Анастасии Стрелецкой и ее возлюбленного Максима Гринчука.

Дана Абызова на съемках сериала "На твоей стороне" Фото: пресс-служба

На съемочной площадке картины Дана Абызова призналась, что этот проект научил ее многому, но главная ценность для актрисы в том, что она смогла продемонстрировать свои силы в экстремальных сценах и побороть страх крови. Но вот во время съемок на конюшне звезда телеэкранов была вынуждена прибегнуть к медицинской помощи.

"По сюжету на коне скачут Максим и Алина — это новая героиня. Мне же в этой истории скакать не приходилось. Но вообще в кино такой опыт у меня был, – поделилась актриса Дана Абызова. – Здесь была буквально одна сцена, где Макс катает Настю на лошади – медленно, в спокойном темпе. Но, признаюсь честно, у меня аллергия на лошадей, поэтому на съемках приходилось пить таблетки".

Кадр со съемок второго сезона сериала "На твоей стороне" Фото: пресс-служба

Но несмотря на это, у актрисы прекрасное отношение к этим и другим животным. Звезда признается – домашних любимцев у нее пока нет, да и, по иронии судьбы, ее супруг, актер Алексей Морозов тоже аллергик.

"К сожалению, домашних любимцев у нас нет, потому что я крайне редко бываю дома. Мечтаю о собаке. В детстве у меня были коты – и я их обожаю, но собаку тоже всегда хотелось! Правда, у мужа аллергия на котов и собак", – рассказала артистка.

Съемки второго сезона сериала "На твоей стороне" Фото: пресс-служба

Смотрите премьеру второго сезона мелодрамы "На твоей стороне" 31 августа в 21:00 на телеканале "Украина".

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