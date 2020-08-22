Звезда сериала "Незабытая" Никита Вакулюк о работе в кино: "Актерская деятельность никогда не бывает рутинной"

Актер признается, что каждый новый проект – возможность научиться новому

В понедельник, 24 августа, в 14:10 на телеканале "Украина" состоится премьера 4-серийной мелодрамы "Незабытая" компании "Фильмстрим".

Фильм расскажет о девушках, которые не смогли поделить одного мужчину и, из близких друг другу людей превратились в настоящих врагов. Одну из ключевых ролей – того самого парня, из-за которого происходит разлом в отношениях героинь – сыграл популярный актер Никита Вакулюк.

Мы поговорили с ним о новой киноработе, имидже героя-любовника и проекте, в котором он хотел бы сыграть.

Никита Вакулюк Фото: пресс-служба

Никита, кого вы играете в сериале "Незабытая"?

Я играю молодого человека по имени Андрей. Во время учебы он познакомился с главной героиней, которая предложила ему работу менеджера. Затем они оба возвращаются к ней домой, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей. И тут начинается любовная история с двумя героинями сериала.

Чем привлекла вас роль?

Интересный сюжет и перипетии, много драматических и лирических историй, достаточно сложных, но в то же время интересных для исполнения.

Как вы можете охарактеризовать своего героя?

Он настоящий. Поэтому нельзя сказать, что это только положительный или отрицательный персонаж. В нем, как и в обычных людях, сочетаются многие качества, и в этом сложность героя, которого я играю. Надеюсь, что будет интересно наблюдать за развитием событий, связанных с данной ролью.

Кадр со съемок сериала "Незабытая" Фото: пресс-служба

Когда вы начали работу в этом проекте, что-то новое для себя открыли? Например, возникала мысль: "Ого, а я в жизни вот этого не чувствовал" или "Я никогда раньше этого не делал".

Для меня работа, связанная с актерской деятельностью, интересна тем, что она никогда не бывает рутинной. Каждый проект и персонаж – это всегда новая история, я как будто заново чему-то учусь. Конечно, определенные навыки и опыт помогают, но все равно каждый раз приходится изучать что-то новое для себя, понимать, открывать. И все это происходит в большей степени на уровне ощущений.

Какие сцены показались вам сложными?

С нами работает очень профессиональный и требовательный режиссер, поэтому я ощутил, насколько важно здесь внимание в каждой сцене к деталям. Стоило мне где-то чуть-чуть расслабиться и не до конца проанализировать сцену и продумать действия своего персонажа, режиссер это сразу замечал и указывал на ошибки. Поэтому к каждой новой сцене я отношусь так, как будто она самая важная и самая сложная.

Вам часто предлагают сыграть персонажа, который является главным героем любовной линии?

Я вам больше скажу, это уже как минимум третья роль, которая связана с любовным треугольником. Почему-то постоянно мне предлагают эти сюжеты. Наверно, меня так видят кастинг-директора.

Кадр со съемок сериала "Незабытая" Фото: пресс-служба

Есть чувство, что за вами закрепилось амплуа героя-любовника?

Наверно, да. Меня даже немного удручает этот имидж. Хотелось бы играть более разноплановые роли. И я с большим теплом вспоминаю, когда мне довелось сниматься в клипе Наташи Королевой про инопланетянина. Там тоже была романтика между героями, но это уже было что-то нестандартное. Поэтому мне бы хотелось, чтобы наши режиссеры и кастинг-директора начали смотреть на актеров под другим углом, менять образ, как это делается на Западе, когда худые актеры становятся толстыми, молодые и красивые делаются старыми и лысыми. Это интересно.

Какого персонажа вы бы хотели сыграть?

Я на самом деле больше всего люблю фантастику. Наверно, я еще в душе ребенок, и мне очень нравятся какие-то фантастические истории. (Улыбнулся.) Но у нас, к сожалению, пока еще нечасто снимается такое кино.

Как бы вы охарактеризовали сериал "Незабытая"?

Этот проект очень хорошо иллюстрирует непредсказуемость жизненных событий. Ведь не всегда обстоятельства складываются так, как нам хочется. Иногда все переворачивается с ног на голову и идет не по плану. Но вместе с этим сериал показывает, как люди могут находить в себе силы, чтобы не сломаться под гнетом обстоятельств, а идти дальше, находить смысл и способ продолжать жить.

Кадр со съемок сериала "Незабытая" Фото: пресс-служба

Те моменты, которые вы проигрываете в кино, применяете в жизни или это остается только в кадре?

Хороший вопрос. На самом деле я бы хотел научиться использовать актерские навыки в обычной жизни. Потому что когда мне в кадре нужно сыграть какую-то эмоцию, предположим, радость, а я приехал, возможно, не в очень хорошем настроении, у меня это получается по щелчку. Внутри срабатывает какой-то механизм, и я действительно испытываю душевный подъем. Но в жизни я почему-то не могу так взять и по щелчку поднять настроение. Меня это немного удручает, поэтому надеюсь, что я все-таки научусь этому и буду использовать в жизни.

Как вам удается даже во время съемок сложных сцен, напряженного рабочего графика на съемочной площадке сохранять доброе отношение ко всему происходящему вокруг. Благодаря чему вы так воспринимаете действительность?

Большое спасибо, что вы это заметили. Мое глубокое убеждение, что профессионализм в любой работе заключается не только в наличии навыков и в мастерстве, а еще и в том, чтобы создавать вокруг себя позитивную атмосферу, чтобы людям рядом с тобой было приятно находиться и работать. Потому что когда ты работаешь, то ведь продолжаешь жить, и если ты вокруг себя создаешь напряжение, зачем так работать и так жить. И я, если честно, сам иногда страдаю от присутствия некоторых людей, которые транслируют негативные эмоции, но это не меняет моей точки зрения, что лучше настраиваться на позитив.

И, наверно, ваша позиция сильнее в этом плане, если я, незнакомый вам человек, ощутила вашу позитивную энергетику.

Я думаю, что это еще зависит от каждого человека, потому что с вами мне легко общаться, а с некоторыми людьми – нет и все, как будто между вами стена. Мало того, твой позитив может восприниматься даже с осуждением. Но, повторюсь, это не меняет моей точки зрения, что важно создавать вокруг себя хорошую атмосферу, чтобы людям было приятно находиться и работать с тобой.

Напомним, что недавно в Киеве завершились съемки сериала "Разве можно мечтать о большем" и режиссер сериала рассказал о курьезах на съемочной площадке.

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