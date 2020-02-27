Звезда сериала "Спартак: Кровь и песок" сыграет в "Матрице 4"
Какая роль досталась актрисе пока неизвестно
Актриса Эллен Холлман присоединилась к актерскому составу четвертой "Матрицы". Кстати, в Сети появились первые кадры со съемок. Как пишет The Wrap, какая именно роль досталась актрисе пока не раскрывается.
Эллен Холлман — актриса, модель, а также мастер джиу-джитсу. Она известна по роли Саксы из сериала "Спартак: Кровь и песок".
В режиссерское кресло "Матрицы 4" сядет одна из создательниц оригинальной трилогии Лана Вачовски, она же будет продюсировать картину. К своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сыгравшие соответственно Нео и Тринити.
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Также известно, в новом фильме сыграет звезда "Игры престолов" и "Железного кулака" Джессика Хенвик, и к актерскому составу присоединился Джонатан Грофф ("Охотник за разумом").
"Матрица 4" выйдет в мировой прокат 21 мая 2021 года.
Смотрите видео о съемках "Матрицы 4":
Напомним, в Сети появилось первое видео со съемок четвертой "Матрицы". На кадрах видно, как каскадер прыгает с крыши высотки.
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