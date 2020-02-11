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Звезда сериала "Сплетница" Пенн Бэджли впервые станет отцом

Супруга актера родит после нескольких выкидышей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
Актер Пенн Бэджли
Актер Пенн Бэджли
Фото: instagram.com/pennbadgley

Только на днях стало известно, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз. Теперь же появилась информация, что к пополнению в семье готовится звезда сериала "Сплетница" Пенн Бэджли. 33-летний актер со своей супругой певицей Домино Керк готовится к рождению первенца. Стоит отметить, что вместе пара воспитывает сына Кассия, который родился в предыдущих отношениях певицы.

Также Эшли Грэм родила первенца, смотрите подробности в видео:

36-летняя Домино Керк опубликовала снимок, которым подтвердила свое положение. На фото видно округлый живот певицы. Однако, как заверила будущая мама, в течение трех лет супружеской жизни пара не впервые ожидает рождения малыша. Предыдущие две беременности закончились выкидышами.

Домино Керк решилась рассказать, как дважды потеряла ребенка. Однако сейчас женщина, которая около 10 лет жизни посвятила акушерству, понимает, что вполне готова к родам и воспитанию младенца. Она отметила, что во время своей первой беременности в возрасте 25 лет не знала ничего о блаженном появлении на свет новой жизни.

"Беременность после потери – это совсем другое дело. После двух выкидышей подряд мы были готовы к повторному несчастья. Я перестала доверять своему телу и почти смирилась с мыслью, что детей у меня больше не будет," – рассказала Домино Керк.

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Пол и дату будущих родов семья Пенна Бэджли решила держать в тайне.

Отметим, что Пенн Бэджли известен ролью в сериале "Сплетница". В проекте актер сыграл Дэна Хамфри. Большую популярность Пенну принесла роль Джо в сериале "Ты", который выходил на Netflix.

Напомним, актер Крис Нот станет папой во второй раз. 64-летний исполнитель роли мистера Бига из сериала "Секс в большом городе" показал фото беременной жены в социальной сети.

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