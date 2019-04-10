Звезда "Стартрека" Джон Чо сыграет главную роль в сериале-адаптации аниме от Netflix

Netflix занялся новой адаптацией культового аниме "Ковбой Бибоп"

Джон Чо Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который недавно опубликовал трейлер документального фильма Homecoming: A Film by Beyonce о певице Бейонсе и ее выступлении на фестивале Coachella, занялся новой адаптацией культового аниме "Ковбой Бибоп". Главную роль в новом проекте сыграет актер с азиатскими корнями, звезда "Стартрека" Джон Чо. Компанию ему составят звезды "Древних" и "Двойки".

Джон Чо сыграет в новом проекте Netflix Фото: YouTube

Сериал по мотивам аниме "Ковбой Бибоп" будет насчитывать 10 эпизодов. как раз Джону Чо досталась главная роль – Спайка Шпигеля, охотника за головами, путешествующего в поисках заработка по Солнечной системе вместе со своим лучшим другом, и, по совместительству, напарником, бывшим полицейским Джетом.

А вот Джета в сериале Netflix сыграет Мустафа Жакир ("Люк Кейдж" и "Двойка"). Фэй Валентайн сыграет Даниэлла Пинеда, звезда "Древних", а роль Вишеза, бывшего соратника Спайка, ныне члена преступного синдиката "Красный Дракон", исполнит Алекс Хасселл ("Гений", "Миниатюрист").

Режиссер оригинального аниме Синъитиро Ватанабэ будет консультировать Netflix, а режиссерское кресло займет Алекс Гарсия Лопес.

Напомним, стриминговая платформа Netflix выпустит современную экранизацию знаменитого романа Александра Дюма "Три мушкетера".

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