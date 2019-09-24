Звезда "Сверхъестественного" сыграет в перезапуске "Крутого Уокера"

В оригинале криминального приключенческого сериала главную роль играл Чак Норрис

Джаред Падалеки Фото: Getty Images

Стало модным снимать продолжения и сиквелы культовых сериалов и фильмов. Например, Disney нашел режиссера и для полнометражной картины "Чип и Дейл спешат на помощь". А теперь еще стартовало производство новой версии популярного в 90-е шоу "Крутой Уокер". За продакшн отвечает студия CBS. А крутым Уокером станет не менее крутой экранный Сэм Винчестер – актер Джаред Падалеки, пишет People.

Кстати, узнайте, кем Чак Норрис мечтал стать в детстве:

Сообщается, что Джаред Падалеки уже утвержден на роль, которую в оригинале криминального приключенческого сериала играл Чак Норрис. "Уокер" станет первым крупным проектом Падалеки после завершения "Сверхъестественного".

По сюжету Уокер – техасский рейнджер. Его жена умерла, осталось двое детей. Уокер возвращается в родной Остин после двух лет работы под прикрытием. В городе он продолжает борьбу с преступностью. Его напарник – женщина. Среди рейнджеров это редкость.

Что касается нового "Крутого Уокера" – то это не сиквел. Это именно перезапуск популярного сериала. Над сценарием работает Анна Фрик и Дэн Лин. Показывать сериал будут, скорее всего, на The CW — там же, где и "Сверхъестественное". Оригинальный "Крутой Уокер" шел на CBS с 1993 по 2001 год. В 2005 году вышло полнометражное продолжение шоу — лента "Испытание огнем".

Напомним, недавно Джаред Падалеки в интервью Entertainment Weekly неожиданно признался в своем видении финала сериала "Сверхъестественное".

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