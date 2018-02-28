Звезда трилогии "Хоббит" гостит в Киеве

Актер прогулялся по Крещатику, побывал на Арке Дружбы Народов, в Бабьем Яру

На днях известный французский актер Жан Рено прибыл в Украину для завершения своей актерской карьеры. Теперь стало известно, что популярный актер Ману Беннетт, сыгравший предводителя орков по имени Азог в трилогии "Хоббит", уже несколько дней гуляет по туристическим маршрутам Киева. Об этом стало известно из его страницы в Instagram, где актер публикует фотографии из Киева.

В частности, Беннетт уже посетил мурал, посвященный погибшему активисту во время Евромайдана Сергею Нигояну.

"Мурал посвящен активисту, убитому 2014-го во время революции. Его звали Сергей Нигоян – первая жертва", – говорится в описании к фото.

Кроме того, актер посетил в столице Украины Бабий Яр. Также актер, гуляя по Киеву, сделал фото на фоне билборда с надписью "Свобода – наша религия". Однако, пока неизвестно, почему актер прибыл в Украину.

Напомним, один из основателей компании Apple Стив Возняк в сентябре 2017 года приезжал в Киев. Легендарный изобретатель побывал на крупнейшем в Восточной Европе бизнес-форуме.



