Звезда трилогии "Хоббит" гостит в Киеве

Сегодня, 16:51

Актер прогулялся по Крещатику, побывал на Арке Дружбы Народов, в Бабьем Яру


Ману Беннет. Фото: instagram.com/manubennett

Ману Беннет. Фото: instagram.com/manubennett

Ману Беннет. Фото: instagram.com/manubennett

Ману Беннет. Фото: instagram.com/manubennett

Ману Беннет. Фото: instagram.com/manubennett

Ману Беннет. Фото: instagram.com/manubennett

Ману Беннет. Фото: instagram.com/manubennett

На днях известный французский актер Жан Рено прибыл в Украину для завершения своей актерской карьеры. Теперь стало известно, что популярный актер Ману Беннетт, сыгравший предводителя орков по имени Азог в трилогии "Хоббит", уже несколько дней гуляет по туристическим маршрутам Киева. Об этом стало известно из его страницы в Instagram, где актер публикует фотографии из Киева.

В частности, Беннетт уже посетил мурал, посвященный погибшему активисту во время Евромайдана Сергею Нигояну.

Kiev on a cold winters night! #freedomisourreligion

Публикация от Manu Bennett (@manubennett)

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"Мурал посвящен активисту, убитому 2014-го во время революции. Его звали Сергей Нигоян – первая жертва", – говорится в описании к фото.

Кроме того, актер посетил в столице Украины Бабий Яр. Также актер, гуляя по Киеву, сделал фото на фоне билборда с надписью "Свобода – наша религия". Однако, пока неизвестно, почему актер прибыл в Украину. 

Today’s weather report from Kiev

Публикация от Manu Bennett (@manubennett)

Напомним, один из основателей компании Apple Стив Возняк в сентябре 2017 года приезжал в Киев. Легендарный изобретатель побывал на крупнейшем в Восточной Европе бизнес-форуме.
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Источник:

"Сегодня"

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