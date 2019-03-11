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Звезда "Твин Пикса" сыграет главную роль в новом ситкоме

Кайл Маклахлен снова сыграет крутого и хорошего парня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:06
Кайл Маклахлен в "Твин Пиксе"
Кайл Маклахлен в "Твин Пиксе"
Фото: YouTube

Американский актер Кайл Маклахлен, который сыграет американского президента в новом сериале, подписался на ситком канала CBS "Второй акт Кэрол" (Carol's Second Act), пишет Deadline.

Сообщается, что главная женская роль в серии досталась 61-летней лауреатке "Эмми" Патриции Хитон. Она же выступает продюсером шоу.

В центре сюжета – учительница Кэрол Чамберс, которая вырастила двоих детей и на пенсии решила стать врачом.

Маклахлену же досталась главная мужская роль – "красивого, приветливого и опытного доктора Фроста", завкафедрой, который думает про себя, что очень остроумен и смешно шутит. Но в реальности это не так. Даты начала съемок или иных подробностей пока нет.

Напомним, ранее режиссер Дэвид Линч и актеры Кайл Маклахлен и Лора Дерн дали интервью американскому глянцу Variety и украсили обложку номера журнала.

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Источник: Сегодня
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