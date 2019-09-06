Звезда "Викингов" сыграет главную роль в фантастическом триллере про андроидов

Актер сыграет главную роль – частного детектива

Кадр из сериала "Викинги" Фото: YouTube

В последнее время актера Трэвиса Фиммела, сыгравшего главную роль в сериале "Викинги", нечасто видно на экране. Как известно, актер примет участие в научно-фантастическом проекте Ридли Скотта, посвященном андроидам. А теперь появилась информация о том, что Фиммел сыграет еще и в фантастическом триллере "Зона 414".

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Отметим, что сценарий "Зоны 414" написал Брайан Эдвард Хилл ("Механик" с Дольфом Лундгреном), а в режиссерском кресле оказался Эндрю Бэйрд, для которого фильм станет режиссерским дебютом в категории полнометражное кино.

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем в колонии андроидов, как две капли воды похожих на людей. Когда дочь главы колонии исчезает, он нанимает частного детектива Дэвида Кармайкла (Фиммел), чтобы вернуть ее домой. Помогать в поисках пропавшей девушки Дэвиду будет Джейн - продвинутый андроид. Путешествуя сквозь "железные джунгли", главные герои постепенно раскрывают заговор, заставляющий их задуматься о самом происхождении "Зоны 414" и истинной цели создания "города роботов".

Съемки "Зоны 414" начнутся в ноябре этого года. Официальной даты премьеры фильма пока нет.

Напомним, что другой актер Питер Капальди, который сыграл одного из Докторов популярного сериала "Доктор Кто", а также в фильме "Кристофер Робин", появится в перезагрузке "Отряда самоубийц".

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