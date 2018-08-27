Звезда "Властелина колец" попал в "Звездные войны"

Актер, исполнивший роль Мериадока Брендибака (Мерри), сыграет в новом эпизоде космической саги

Кадр из фильма "Властелин колец"

Пока киноманы активно обсуждают новость о том, что персонаж американской актрисы Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016 года, принцесса Лея Органа – появится в новом эпизоде "Звездных войн", мир кинематографа порадовала другая новость. В IX эпизоде "Звездных войн" снимутся Кери Расселл и Ричард Е. Грант, а теперь у "Звездных войн" еще одно пополнение – в лице Доминика Монагана, знакомого зрителям, в первую очередь, по трилогии "Властелин колец".

Доминик когда-то уже успел поработать с Дж. Дж. Абрамсом, который снимает 9 эпизод "Звездных войн". Они вместе работали над сериалом "Остаться в живых".

О том, какая именно роль досталась Монагану, пока ничего не известно, как и о том, какие роли предложены другим новичкам космической саги. Хотя съемки нового эпизода "Звездных войн" уже начались, в ближайшее время ждать подробностей о новых ролях вряд ли стоит – Дж. Дж. Абрамс, возглавляющий съемочный процесс, является ярым противником спойлеров и раскрытия важной информации вплоть до премьеры.

Премьера фильма, напомним, намечена на декабрь 2019.

Напомним, киностудия Lucasfilm разорвала контракт с режиссером Колином Треворроу, который ранее был назначен постановщиком фильма "Звездные войны: Эпизод 9".