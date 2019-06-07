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Звезда "Зеленой книни" снимется в новом байопике

Также он спродюсирует проект

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:38
Махершала Али в роли Дона Ширли
Махершала Али в роли Дона Ширли
Фото: YouTube

Актер Махершала Али, сыгравший роль в фильме "Зеленая книга" и получивший за нее "Оскар", выступит как продюсер и  исполнитель главной роли в биографической драме под названием "Solitary" ("Одиночка"), сообщает Empire.

Смотрите все о премии "Оскар":

Стоит отметить, что производством картины занимается студия Fox Searchlight, купившая права на адаптацию мемуаров Альберта Вудфокса под названием "Не сломлен четырьмя десятилетиями в одиночном заключении. Моя история трансформации и надежды", в которых рассказывается о 43 годах, которые он провел в одиночном заключении в тюрьме Луизианы.

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Вудфокс был приговорен за убийство тюремного надзирателя в 1972 году, которое он отрицает, и освобожден в 2016 году. Получив 900 тысяч долларов в качестве компенсации за жестокое наказание, Вудфорд купил дом в Новом Орлеане, в котором живет по сей день.

После прочтения книги Али отправился навестить Вудфокса, и теперь актер будет работать с продюсерами Джейми Патрикофом и Кэролин Говерс над созданием фильма.

Напомним, планируются съемки третьей части фильма "Блондинка в законе".

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Источник: Сегодня
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