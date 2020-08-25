Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Смотрите на OLL.TV

Звезде "Сплетницы" – 33! 10 малоизвестных фактов о супруге Райана Рейнольдса Блейк Лайвли

Сегодня, 08:50

Знаменитость родилась в актерской семье

Сегодня, 25 августа, популярной голливудской актрисе и фотомодели Блейк Лайвли исполняется 33 года. Наибольшую известность принесла актрисе роль Серены ван дер Вудсен в сериале "Сплетница", который в свое время стал любимым сериалом подростков со всего мира. В прошлом году стало известно, что сериал "Сплетница" получил продолжение и в марте этого года был представлен актерский состав.

Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Фото: Getty Images

За свою кинокарьеру Блейк Лайвли была многократно номинирована и стала лауреатом престижных наград: Teen Choice Awards, People Choice Awards, "Сатурн" и многих других.

Сейчас Блейк Лайвли снимается в большом кино, а также воспитывает троих дочерей со своим супругом, известным актером Райаном Рейнольдсом, который вошел в рейтинг ТОП-10 самых высокооплачиваемых актеров мира за год.

Сегодня.Lifestyle узнали некоторые интересные факты из биографии именинницы.

  • Блейк самая младшая из пяти детей в семье актера Эрни Лайвли и музыкального менеджера Элейн Лайвли. У нее есть два брата и две сестры. Вся семья работает в индустрии развлечений.
  • Блейк познавала азы актерского мастерства с детства. Родители преподавали на курсах и брали маленькую Блейк с собой, не желая оставлять с няней. Атмосфера курсов и наблюдение за происходящим помогли Блейк стать уверенной в себе в более старшем возрасте.
  • В детстве Блейк обучалась на дому так же, как и ее партнер по съемкам в сериале "Сплетница" Пен Бэджли, с которым актриса знакома с 11 лет.
  • Имя первого питомца, собаки, Блейк дала весьма необычное – 405. А назвала она ее в честь автострады в Лос-Анджелесе, возле которой она с семьей ее и подобрала.
  • Актриса не сразу согласилась подписывать контракт на съемки в "Сплетнице" на столь длительный период (с 2007 по 2012 годы), но узнав, что большая часть шикарного гардероба Серены останется ей, быстро передумала.

Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Фото: Getty Images

  • Кастинг-директор сериала "Сплетница" Дэвид Рапопорт считал Блейк идеальной кандидатурой для роли Серены, но продюсеры считали слишком яркой калифорнийкой для роли девушки из элитного района Нью-Йорка. Чтобы соответствовать требованиям, Блейк пришлось выпрямлять волосы во время второй экранной пробы. А другой натуральной блондинке, Лейтон Мистер, сыгравшей роль Блэр Уолдорф, пришлось стать брюнеткой.
  • Блейк Лайвли знакомится с культурой каждой новой страны, которую она посещает, посредством кулинарных курсов. По ее мнению – это наилучший способ почувствовать и узнать новые традиции и обычаи неизвестной ранее для нее страны и народа.
  • За каждый эпизод в сериале "Сплетница" Блейк Лайвли зарабатывала 60000 долларов. А сейчас состояние ее оценивается более чем в 8 миллионов долларов.
  • Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс познакомились на съемках фильма "Зеленый фонарь" в 2011 году. Но тогда Райан встречался со Скарлетт Йоханссон, а Блейк – с партнером по "Сплетнице" Пенном Бэджли. Однако вскоре обе пары расстались, и Блейк начала встречаться с Райаном.
  • Актриса любит песни Рэя Чарльза, Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка. Однажды, на ее родах, Райан Рейнольдс играл знаменитую песню Let's Get It On Марвина Гэйя так, что доктор очень сильно смеялся и Блейк боялась, что он уронит их ребенка.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Фото: themoviedb.org

Предлагаем вам посмотреть яркие роли Блейк Лайвли в кино в онлайн-кинотеатре OLL.TV.

Век Адалин

"Век Адалин"
"Век Адалин"
Фото: themoviedb.org

Более шести десятков лет назад Адалин, которую играет Блейк Лайвли, пережила вследствие автомобильной катастрофы переохлаждение и остановку сердца. Она не стареет с тех пор ни на день. Адалин живет насыщенной жизнью, а ее неизменными спутниками остаются ее дочь, слепая пианистка и собака. За свою долгую жизнь Адалин так и не смогла встретить любимого человека. Но однажды судьба предоставила ей шанс обрести настоящую любовь.

На праздновании Нового года Адалин знакомится с молодым человеком по имени Эллис, ради которого она захочет снова стать смертной и красиво стареть вместе с ним.

Смотрите на olltv
Смотреть

Провинциалка

"Провинциалка"
"Провинциалка"
Фото: themoviedb.org

Америка 1980-х годов. 13-летняя Лули из штата Небраска, изрядно уставшая от пьяных скандалов своих родителей, решила сбежать в Лас-Вегас, прихватив с собой подаренный ей на тринадцатилетие револьвер. Перед Лули открывается жестокий мир насилия и преступлений.

В пути она встречает мошенницу Гленду, которую играет Блейк Лайвли. Гленда берет ее с собой и они вместе совершают ограбления. В какой-то момент Лули даже захочет вернуться домой, но родителям до нее нет дела. Теперь она сама в праве выбирать как ей жить дальше.

Смотрите на olltv
Смотреть

Отмель

Кадр из фильма "Отмель"
Кадр из фильма "Отмель"
Фото: themoviedb.org

Драматический триллер, главную роль в котором исполнила Блейк Лайвли. Студентка медицинского колледжа Нэнси Адамс (Блейк Лайвли) приезжает в Мексику на дикий пляж – идеальное место для хорошей волны и серфинга, где много лет назад каталась и ее покойная мама. Тихое место таит в себе много опасностей: камни-валуны, кораллы, которые жалят сильнее медуз, акулы.

Первый заплыв заканчивается для Ненси трагично. Акула сбила Нэнси с доски и успела укусить ее за ногу. Испуганная Ненси поначалу спасалась на спине огромного кита, убитого ранее акулой. Но рана девушки продолжала кровоточить, привлекая хищника...

Смотрите на olltv
Смотреть

Ранее мы делились подборкой ТОП-5 уютных летних фильмов, если вы не хотите прощаться с августом.

Все подробности в спецтеме Кино дома

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Звезда "Чудо-женщины" в первом трейлере продолжения фильма "Убийство в "Восточном экспрессе" По книге журналистки FOX News, которая обвинила Дональда Трампа в домогательстве, снимут байопик Эми Адамс - 46 лет! Интересные факты о звезде «Аферы по-американски»
кино актриса Блейк Лайвли
Реклама

Популярные статьи

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра 25 августа 2020 года: какие знаки зодиака будут решать финансовые проблемы

Вчера, 11:42Афиша

День Независимости Украины-2020: все, что нужно знать о государственном гимне

Вчера, 11:30Food

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Вчера, 10:22Fun

День Независимости Украины-2020: поздравления, стихи, картинки и открытки

Вчера, 09:55Fun

С Днем Независимости Украины-2020: поздравления в прозе своими словами

Вчера, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 24 августа: Девам нужно быть аккуратнее с информацией, а Весам – нельзя спешить

Вчера, 04:20Events

С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс

23 августаEvents

Гороскоп на завтра 24 августа 2020 года: кому из знаков зодиака не стоит поддаваться соблазнам

23 августаTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

23 августаШоу-бизнес

Мухарский резко ответил на скандальный комментарий Егоровой о "рагулях"

23 августаEvents

День флага: дата, история и традиции

23 августаПсихология

Гороскоп на неделю 23-29 августа: все знаки зодиака

22 августаFood

Как приготовить домашнее вино из винограда

22 августаFood

Заготовка на зиму: рецепт помидоров в собственном соку

22 августаШоу-бизнес

Михаил Ефремов выплатил семье погибшего Захарова денежную компенсацию

22 августаШоу-бизнес

Ольга Сумская отмечает день рождения: как менялась внешность актрисы

Новости партнеров

Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Самые красивые бегуньи: чемпионка мира Катарина Джонсон-Томпсон
Самые красивые бегуньи: чемпионка мира Катарина Джонсон-Томпсон
Сальма Хайек в бикини порадовала народ откровенным фото
Сальма Хайек в бикини порадовала народ откровенным фото
"Лида вообще как будто с ума сошла": Алибасов подал на развод
"Лида вообще как будто с ума сошла": Алибасов подал на развод
Выявили бюджетное лекарство от коронавируса: кому оно помогает
Выявили бюджетное лекарство от коронавируса: кому оно помогает
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Бледанс назвала виновного в крахе своего третьего брака
Бледанс назвала виновного в крахе своего третьего брака

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять