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Звезде "Сплетницы" – 33! 10 малоизвестных фактов о супруге Райана Рейнольдса Блейк Лайвли

Знаменитость родилась в актерской семье

Сегодня, 25 августа, популярной голливудской актрисе и фотомодели Блейк Лайвли исполняется 33 года. Наибольшую известность принесла актрисе роль Серены ван дер Вудсен в сериале "Сплетница", который в свое время стал любимым сериалом подростков со всего мира. В прошлом году стало известно, что сериал "Сплетница" получил продолжение и в марте этого года был представлен актерский состав.

Блейк Лайвли Фото: Getty Images

За свою кинокарьеру Блейк Лайвли была многократно номинирована и стала лауреатом престижных наград: Teen Choice Awards, People Choice Awards, "Сатурн" и многих других.

Сейчас Блейк Лайвли снимается в большом кино, а также воспитывает троих дочерей со своим супругом, известным актером Райаном Рейнольдсом, который вошел в рейтинг ТОП-10 самых высокооплачиваемых актеров мира за год.

Сегодня.Lifestyle узнали некоторые интересные факты из биографии именинницы.

Блейк самая младшая из пяти детей в семье актера Эрни Лайвли и музыкального менеджера Элейн Лайвли. У нее есть два брата и две сестры. Вся семья работает в индустрии развлечений.

Блейк познавала азы актерского мастерства с детства. Родители преподавали на курсах и брали маленькую Блейк с собой, не желая оставлять с няней. Атмосфера курсов и наблюдение за происходящим помогли Блейк стать уверенной в себе в более старшем возрасте.

В детстве Блейк обучалась на дому так же, как и ее партнер по съемкам в сериале "Сплетница" Пен Бэджли, с которым актриса знакома с 11 лет.

Имя первого питомца, собаки, Блейк дала весьма необычное – 405. А назвала она ее в честь автострады в Лос-Анджелесе, возле которой она с семьей ее и подобрала.

Актриса не сразу согласилась подписывать контракт на съемки в "Сплетнице" на столь длительный период (с 2007 по 2012 годы), но узнав, что большая часть шикарного гардероба Серены останется ей, быстро передумала.

Блейк Лайвли Фото: Getty Images

Кастинг-директор сериала "Сплетница" Дэвид Рапопорт считал Блейк идеальной кандидатурой для роли Серены, но продюсеры считали слишком яркой калифорнийкой для роли девушки из элитного района Нью-Йорка. Чтобы соответствовать требованиям, Блейк пришлось выпрямлять волосы во время второй экранной пробы. А другой натуральной блондинке, Лейтон Мистер, сыгравшей роль Блэр Уолдорф, пришлось стать брюнеткой.

Блейк Лайвли знакомится с культурой каждой новой страны, которую она посещает, посредством кулинарных курсов. По ее мнению – это наилучший способ почувствовать и узнать новые традиции и обычаи неизвестной ранее для нее страны и народа.

За каждый эпизод в сериале "Сплетница" Блейк Лайвли зарабатывала 60000 долларов. А сейчас состояние ее оценивается более чем в 8 миллионов долларов.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс познакомились на съемках фильма "Зеленый фонарь" в 2011 году. Но тогда Райан встречался со Скарлетт Йоханссон, а Блейк – с партнером по "Сплетнице" Пенном Бэджли. Однако вскоре обе пары расстались, и Блейк начала встречаться с Райаном.

Актриса любит песни Рэя Чарльза, Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка. Однажды, на ее родах, Райан Рейнольдс играл знаменитую песню Let's Get It On Марвина Гэйя так, что доктор очень сильно смеялся и Блейк боялась, что он уронит их ребенка.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли Фото: themoviedb.org

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Век Адалин

"Век Адалин" Фото: themoviedb.org

Более шести десятков лет назад Адалин, которую играет Блейк Лайвли, пережила вследствие автомобильной катастрофы переохлаждение и остановку сердца. Она не стареет с тех пор ни на день. Адалин живет насыщенной жизнью, а ее неизменными спутниками остаются ее дочь, слепая пианистка и собака. За свою долгую жизнь Адалин так и не смогла встретить любимого человека. Но однажды судьба предоставила ей шанс обрести настоящую любовь.

На праздновании Нового года Адалин знакомится с молодым человеком по имени Эллис, ради которого она захочет снова стать смертной и красиво стареть вместе с ним.

Провинциалка

"Провинциалка" Фото: themoviedb.org

Америка 1980-х годов. 13-летняя Лули из штата Небраска, изрядно уставшая от пьяных скандалов своих родителей, решила сбежать в Лас-Вегас, прихватив с собой подаренный ей на тринадцатилетие револьвер. Перед Лули открывается жестокий мир насилия и преступлений.

В пути она встречает мошенницу Гленду, которую играет Блейк Лайвли. Гленда берет ее с собой и они вместе совершают ограбления. В какой-то момент Лули даже захочет вернуться домой, но родителям до нее нет дела. Теперь она сама в праве выбирать как ей жить дальше.

Отмель

Кадр из фильма "Отмель" Фото: themoviedb.org

Драматический триллер, главную роль в котором исполнила Блейк Лайвли. Студентка медицинского колледжа Нэнси Адамс (Блейк Лайвли) приезжает в Мексику на дикий пляж – идеальное место для хорошей волны и серфинга, где много лет назад каталась и ее покойная мама. Тихое место таит в себе много опасностей: камни-валуны, кораллы, которые жалят сильнее медуз, акулы.

Первый заплыв заканчивается для Ненси трагично. Акула сбила Нэнси с доски и успела укусить ее за ногу. Испуганная Ненси поначалу спасалась на спине огромного кита, убитого ранее акулой. Но рана девушки продолжала кровоточить, привлекая хищника...

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