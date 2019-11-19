"Звездные войны", "Аватар" и кинокомиксы: Disney представила график премьер новых проектов

Компания планирует выпустить за несколько лет громкие премьеры

"Звездные войны. Эпизод IX" Фото: YouTube

Недавно кинокомпания Disney рассказала о графике релизов своих фильмов, которые появятся до 2020 года и опубликовала даты релизов этих фильмов. Теперь же компания представила график премьер новых проектов в киновселенной Marvel, по франшизе "Звездных войн", а также по интеллектуальной собственности Pixar и Fox вплоть аж до 2023 года. Об этом сообщает Deadline.

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Уверены, что это будут масштабные успешные проекты.

2020

От Fox в следующем году состоится премьера "King's Man: Начало" Мэттью Вона – приквел дилогии фильмов про супершпионов. Также на экраны выйдут "Глубокая вода" с Аной де Армас и Беном Аффлеком и "Последняя дуэль" Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном, Беном Аффлеком и Адамом Драйвером. Marvel представит "Черную Вдову" и "Вечных".

2021

На этот год у Fox/Disney назначен 21 релиз, большинство из которых пока даже не имеет названия. Из того, что известно наверняка и даже имеет точную дату:

марвеловские "Шанг-Чи и Легенда Десяти колец" (12 февраля),

"Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" (7 мая),

"Тор: любовь и гром" (5 ноября),

пока безымянный мультфильм студии Pixar (18 июня), "Индиана Джонс" (9 июля),

"Аватар 2" (17 декабря).

2022

Также множество проектов, еще не получивших заголовков. 16 декабря должен состояться запуск новой трилогии "Звездных войн". 18 февраля и 29 июля состоится выход пока что засекреченных проектов Marvel, а "Черная пантера 2" стартует 6 мая.

2023

Так далеко в будущем зрителей ждет заключительная третья часть "Аватара" (22 декабря), а также шесть неизвестных картин Disney и два мультфильма – 16 июня от Pixar и 22 ноября – от Disney.

Напомним, что студии Disney и Marvel планируют выпускать в год по 3-4 фильма в рамках своей киновселенной.

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