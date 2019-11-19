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"Звездные войны", "Аватар" и кинокомиксы: Disney представила график премьер новых проектов

Компания планирует выпустить за несколько лет громкие премьеры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:13
"Звездные войны. Эпизод IX"
"Звездные войны. Эпизод IX"
Фото: YouTube

Недавно кинокомпания Disney рассказала о графике релизов своих фильмов, которые появятся до 2020 года и опубликовала даты релизов этих фильмов. Теперь же компания представила график премьер новых проектов в киновселенной Marvel, по франшизе "Звездных войн", а также по интеллектуальной собственности Pixar и Fox вплоть аж до 2023 года. Об этом сообщает Deadline.

Узнайте, почему фильм "Звездные войны" стал третьим самым кассовым в истории:

Уверены, что это будут масштабные успешные проекты.

2020

От Fox в следующем году состоится премьера "King's Man: Начало" Мэттью Вона – приквел дилогии фильмов про супершпионов. Также на экраны выйдут "Глубокая вода" с Аной де Армас и Беном Аффлеком и "Последняя дуэль" Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном, Беном Аффлеком и Адамом Драйвером. Marvel представит "Черную Вдову" и "Вечных".

2021

На этот год у Fox/Disney назначен 21 релиз, большинство из которых пока даже не имеет названия. Из того, что известно наверняка и даже имеет точную дату:

марвеловские "Шанг-Чи и Легенда Десяти колец" (12 февраля),

"Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" (7 мая),

"Тор: любовь и гром" (5 ноября),

пока безымянный мультфильм студии Pixar (18 июня), "Индиана Джонс" (9 июля),

"Аватар 2" (17 декабря).

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2022

Также множество проектов, еще не получивших заголовков. 16 декабря должен состояться запуск новой трилогии "Звездных войн". 18 февраля и 29 июля состоится выход пока что засекреченных проектов Marvel, а "Черная пантера 2" стартует 6 мая.

2023

Так далеко в будущем зрителей ждет заключительная третья часть "Аватара" (22 декабря), а также шесть неизвестных картин Disney и два мультфильма – 16 июня от Pixar и 22 ноября – от Disney.

Напомним, что студии Disney и Marvel планируют выпускать в год по 3-4 фильма в рамках своей киновселенной.

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