"Звездные войны" получат праздничный спецвыпуск

Шоураннер "Мандалорца" Джон Фавро намерен снять праздничный фильм

"Звездные войны" Фото: YouTube

На днях шоураннер сериала "Мандалорец" Джон Фавро, воодушевленный успехом стартовавшего на днях шоу, заявил, что хотел бы сделать помимо второго сезона сериала новый рождественский специальный выпуск "Звездных войн", передает Screen Rant.

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Отмечается, что у него уже якобы есть для этого готовая идея, и он полагает, что "это будет весело". Также Фавро отметил, что именно нарисованный Боба Фетт из спецвыпуска 1978-го вдохновил его на создание "Мандалорца".

Отметим, что в 1978 году на канале CBS вышел двухчасовой телефильм под названием "The Star Wars Holiday Special" ("Звездные войны: Праздничный спецвыпуск"). Это была двухчасовая картина в жанре музыкальной комедии, но с участием тех же Харрисона Форда, Марка Хэмилла и Кэрри Фишер. По сюжету Чубакка и Хан Соло прилетали на Кашиик, родную планету вуки, чтобы отпраздновать День жизни (аналог Рождества). Их преследовали агенты Империи, которые разыскивали на Кашиике повстанцев.

Праздничный спецвыпуск, вышедший в промежутке между "Новой надеждой" и "Империя наносит ответный удар", был разгромлен и критиками, и фанатами в пух и прах.

Напомним, Disney запускает в производство мини-сериал про одного из самых популярных персонажей "Звездных войн" Оби-Вана Кеноби, которого вновь сыграет Юэн МакГрегор. Логично, что уже стало известно, кто срежиссирует этот фильм.

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