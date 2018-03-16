Звезды, которые сказали "нет" алкоголю и наркотикам

Кумиры миллионов могут вести далеко не идеальную жизнь. Многие певицы и актрисы пьют, употребляют наркотики и, даже платят алименты своим бывшим мужьям.

Например, у актрисы Линдси Лохан громких скандалов больше, чем ролей в кино. Вождение в нетрезвом виде, наркотики, лечение в реабилитационном центре – это все прошла актриса и громких проектов, к сожалению, у нее сейчас нет. Особого шума приобрело ее признание об избиении бывшим парнем.

И вот опять она всех поразила. На неделю моды Линдси явилась в хиджабе. Еще в начале 2017 года СМИ писали о том, что актриса сбежала в Эмираты. Одни писали, что она там скрывается от налогов, другие – что вышла замуж.

Модель Кейт Мосс узнают из-за ее бурных романов, любви к алкоголю и наркотикам. Изменения в ее личной жизни всегда были такими же стремительными, как и ее карьера. У нее были отношения с фотографом Марио Сорренти, актерами Джонни Деппом, Билли Зейном, Джеком Николсоном, издателем Джефферсоном Хеком. От последнего Мосс роила ребенка. Однако, именно отношения с музыкантом Питом Доэрти чуть не разрушили карьеру Мосс. Сней разорвали конракты все бренды, а она была на грани смерти. Жить нормально она начала только в 2011 году, когда официально вышла замуж за музыканта Джейми Хинкса. Впрочем, в 2016 они уже развелись.

Жизнь певицы Адель тоже может показаться сказкой. Но в самом ее карьеры она была не форматной из-за своего веса. Успокоение Адель искала в алкоголе. Из-за этого не высыпалась, опаздывала на работу. Кроме того, о себе давали знать и детские травмы. Она росла без отца, поэтому в каждом мужчине искала поддержку и любовь.

Любовь к алкоголю привела к тому, что певица забывала слова песен, которые сама же и написала. Вскоре пришлось сделать операцию на связках. После этого Адель не пьет.

Напомним, как сообщают западные СМИ, знаменитая британская певица 29-летняя Адель заработала за 15 месяцев своего мирового турне 142 миллиона фунтов (приблизительно 197 млн долларов). Такой информацией поделилась компания артистки – Remedy Touring LLP. Всего у Адель в период с февраля 2016 по июнь 2017 года состоялось 121 выступление в странах Европы, в Северной Америке и Океании.