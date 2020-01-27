Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что подарить на 14 февраля: ТОП-10 подарков для мужчин и женщин

Идеи интересных подарков на День святого Валентина для мужчин и женщин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:04
Что подарить на 14 февраля
Что подарить на 14 февраля
Фото: Pixabay

День святого Валентина – один из любимых праздников влюбленных. Традиционно в этот день пары устраивают романтические вечера и дарят символические подарки. Если вы не знаете, что подарить своей второй половинке на 14 февраля, читайте в нашей подборке идеи оригинальных подарков на праздник.

Смотрите видео, как сделать валентинки:

ТОП-5 подарков для него:

Красивая тарелка

Простой и довольно милый подарок, который украсит дом и никогда не будет стоять без дела. А кроме того, это отличная альтернатива уже поднадоевшим кружкам.

Персональная бутылка

Простой способ стать здоровее и счастливее — начать пить больше воды. Персональная бутылка – первый помощник в этом. Кроме того, она незаменима для любителей активного отдыха и спорта.

Фитнес-браслет

Если ваш мужчина заботится о своем здоровье, тогда фитнес-браслет ему непременно пригодится. Сейчас можно найти множество вариантов по различным ценам, но принцип у них один: браслет подключается к смартфону и отслеживает количество шагов в день. Более продвинутые модели также следят за режимом сна и пульсом.

Читайте также:
Что подарить на День святого Валентина: ТОП-12 подарков на 14 февраля

Наушники

Для любителя послушать музыку или поиграть в видеоигры очень важно, чтобы звук был качественным. Поэтому не скупитесь на хороший гаджет для любимого, он будет благодарен.

Масло для бороды

Если ваш мужчина – обладатель густой и красивой бороды, тогда помогите ему правильно за ней ухаживать. Чтобы она была мягкой и красивой, подарите любимому специальный воск или масло для бороды.

Что подарить на День святого Валентина
Что подарить на День святого Валентина
Фото: Depositphotos

ТОП-5 подарков для нее:

Украшения

Стильные украшения и аксессуары на День влюбленных никогда не будут лишними, а уж тем более на День святого Валентина, когда весна уже где-то рядом и хочется любви и романтики.

Белье

Лучшим подарком для вашей любимой станет сексуальное и романтичное нижнее белье. Причем совсем не обязательно бежать в дорогие бутики, украинские производители сейчас создают отличные комплекты по разумным ценам.

Сертификат

Подарите сертификат в любимый салон красоты, фитнес-клуб или в ее любимый магазин косметики. Это будет отличным и уместным подарком.

Цветы

Подберите с флористом букет из любимых цветов вашей девушки либо составьте из них оригинальную композицию. А если хотите удивить вторую половинку – не поскупитесь и презентуйте ей 101 розу. Это будет недешево, но очень эффектно.

Сладости

Если ваша девушка любит сладости и не считает калории, подарите ей любимые сладости. Но не просто шоколадки, а выберите, например, конфеты ручной работы в красивой упаковке или закажите торт в виде сердца в кондитерской.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда поехать на 14 февраля: лучшие места Украины и Европы.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Кексы на День святого Валентина: ТОП-5 праздничных рецептов На одну ночь: "дом Джульетты" открыл дверь для всех влюбленных, фото Что подарить мужчине: лучшие идеи правильных подарков Что подарить подруге: ТОП-5 вариантов
подарок 14 февраля День святого Валентина что подарить
Реклама

Новости партнеров

Самая простая ленивая капуста
Самая простая ленивая капуста
Названы каши, которые способны восстановить печень без лекарств
Названы каши, которые способны восстановить печень без лекарств
Простые ленивые голубцы с капустой и фаршем
Простые ленивые голубцы с капустой и фаршем
«Победить рак невозможно». Врач рассказал о неизлечимости болезни
«Победить рак невозможно». Врач рассказал о неизлечимости болезни
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 11:44Техно

Лучший выбор: ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года

25 январяEvents

Поздравления с именинами Татьяны: лучшие пожелания, открытки и стихи в Татьянин день

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что ни в коем случае нельзя делать

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

25 январяEvents

Лучшие поздравления с Днем ангела Татьяны: красивые картинки и пожелания в прозе

25 январяEvents

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

25 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

24 январяТехно

Мольбы услышаны: Xiaomi внедрила долгожданную функцию

24 январяEvents

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака: что принесет Китайский Новый год

24 январяШоу-бизнес

Участница "Голос країни 10" Василиса Старшова обратилась к Владимиру Зеленскому

24 январяEvents

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

24 январяFun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

24 январяТехно

Владельцы электромобилей признались о проблемах в эксплуатации

24 январяПсихология

Главное новолуние 2020 года: какое влияние окажет на людей

24 январяШоу-бизнес

Появилось фото героя 10-го сезона шоу "Холостяк"

Новости партнеров

Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото
Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото
Такая начинка для блинчиков всегда найдется в нашем холодильнике
Такая начинка для блинчиков всегда найдется в нашем холодильнике
Самая простая ленивая капуста
Самая простая ленивая капуста
Вот как готовится настоящий еврейский форшмак
Вот как готовится настоящий еврейский форшмак
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Каменських стала забувати рідну мову:
Каменських стала забувати рідну мову: "Мексиканське коріння"
В какое время суток лучше не лечиться
В какое время суток лучше не лечиться