Что подарить на 14 февраля: ТОП-10 подарков для мужчин и женщин

Идеи интересных подарков на День святого Валентина для мужчин и женщин

Что подарить на 14 февраля Фото: Pixabay

День святого Валентина – один из любимых праздников влюбленных. Традиционно в этот день пары устраивают романтические вечера и дарят символические подарки. Если вы не знаете, что подарить своей второй половинке на 14 февраля, читайте в нашей подборке идеи оригинальных подарков на праздник.

Смотрите видео, как сделать валентинки:

ТОП-5 подарков для него:

Красивая тарелка

Простой и довольно милый подарок, который украсит дом и никогда не будет стоять без дела. А кроме того, это отличная альтернатива уже поднадоевшим кружкам.

Персональная бутылка

Простой способ стать здоровее и счастливее — начать пить больше воды. Персональная бутылка – первый помощник в этом. Кроме того, она незаменима для любителей активного отдыха и спорта.

Фитнес-браслет

Если ваш мужчина заботится о своем здоровье, тогда фитнес-браслет ему непременно пригодится. Сейчас можно найти множество вариантов по различным ценам, но принцип у них один: браслет подключается к смартфону и отслеживает количество шагов в день. Более продвинутые модели также следят за режимом сна и пульсом.

Наушники

Для любителя послушать музыку или поиграть в видеоигры очень важно, чтобы звук был качественным. Поэтому не скупитесь на хороший гаджет для любимого, он будет благодарен.

Масло для бороды

Если ваш мужчина – обладатель густой и красивой бороды, тогда помогите ему правильно за ней ухаживать. Чтобы она была мягкой и красивой, подарите любимому специальный воск или масло для бороды.

Что подарить на День святого Валентина Фото: Depositphotos

ТОП-5 подарков для нее:

Украшения

Стильные украшения и аксессуары на День влюбленных никогда не будут лишними, а уж тем более на День святого Валентина, когда весна уже где-то рядом и хочется любви и романтики.

Белье

Лучшим подарком для вашей любимой станет сексуальное и романтичное нижнее белье. Причем совсем не обязательно бежать в дорогие бутики, украинские производители сейчас создают отличные комплекты по разумным ценам.

Сертификат

Подарите сертификат в любимый салон красоты, фитнес-клуб или в ее любимый магазин косметики. Это будет отличным и уместным подарком.

Цветы

Подберите с флористом букет из любимых цветов вашей девушки либо составьте из них оригинальную композицию. А если хотите удивить вторую половинку – не поскупитесь и презентуйте ей 101 розу. Это будет недешево, но очень эффектно.

Сладости

Если ваша девушка любит сладости и не считает калории, подарите ей любимые сладости. Но не просто шоколадки, а выберите, например, конфеты ручной работы в красивой упаковке или закажите торт в виде сердца в кондитерской.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда поехать на 14 февраля: лучшие места Украины и Европы.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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