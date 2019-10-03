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Что подарить на День учителя в 2019 году

Подберите подарок на День учителя, учитывая предмет, который ведет преподаватель

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
"Сегодня" назвали лучшие подарки для учителей
"Сегодня" назвали лучшие подарки для учителей
Фото: Depositphotos

Коробка конфет, открытка или стенгазета – это подарки, которые из года в год актуальны ко Дню учителя. Но преподавателю в школе или университете будет приятней, если вы сделаете презент более личностным, учитывая увлечения и сферу деятельности человека.

Смотрите видео, как тайский учитель английского языка превращает уроки в шоу:

Мы подумали о сюрпризах к празднику за вас и разделили подарки учителям по предметам. Вот, что вы можете подарить на 1 октября.

  • Подарок учителю математики

Все математики любят необычные технические гаджеты, по-другому говоря электронные подарки. Если учитель много времени проводит за компьютером (может быть, даже дома), то он обязательно обрадуется оригинальному usb-устройству в качестве презента. Это может быть, например, такая практичная вещь, как настольный usb-вентилятор, который спасет пользователя ПК от изнуряющей жары летом. В крайнем случае – флешка тоже станет незаменимой вещью для современного учителя.

  • Подарок учителю языка и литературы

Мы, конечно же, посоветуем вам подарить книгу. Изучите, что сейчас входит в топ бестселлеров и найдите подходящее чтиво для своего преподавателя. Также не лишним станет стих в подарок, если вы в этом сильны.

  • Подарок учителю географии

Можно подарить сувенирный красивый глобус или скретч-карту для путешествий. Учителя географии довольно часто рассказывают школьникам о разных странах, но при этом большинство из этих педагогов никогда не были в тех государствах, о которых они повествуют ученикам. Так что вы можете подарить своему педагогу книгу о путешествиях, в которой подробно рассказывается о разных странах.

Если бы не первооткрыватели разных земель, которые рисковали своей жизнью, чтобы открыть новые морские пути, то мы бы никогда не узнали о мире в таком виде, в котором мы знаем о нём сейчас. То есть, первооткрыватели оказали огромное влияние не только на развитие человечества, но и на такую науку, как география. Поэтому если вы хотите подарить своему учителю географии что-то оригинальное, то вручите ему макет корабля первооткрывателей.

  • Подарок учителю физкультуры

Всем, кто связан со спортом, принято вручать наградные кубки, поэтому, выбирая, что подарить учителю физкультуры, рекомендуем остановить свой выбор и на таком презенте как Подарочный кубок с индивидуальной гравировкой. Также одним из главных атрибутов любого учителя физкультуры является секундомер. Поэтому если вы ищите полезный презент для своего физкультурника, то в первую очередь обратите внимание именно на секундомеры.

В кабинете любого учителя физкультуры можно увидеть всевозможные спортивные аксессуары, с помощью которых педагог украшает интерьер. Так что вы смело, можете подарить учителю физкультуры подобный аксессуар для украшения интерьера его кабинета.

  • Подарок учителю биологии

Учитель биологии наверняка оценит нового экзотического питомца в своем кабинете. Но если вы точно знаете, что цветок будет украшать кабинет в школе, лучше выбирать неприхотливые и выносливые растения, без сильного запаха.

  • Подарок учителю химии

Если в кабинете химии в вашей школе нет бюста Менделеева, то у вас есть прекрасная возможность исправить эту ситуацию. Подарите преподавателю химии на День учителя бюст Дмитрия Менделеева. Приобрести его вы сможете в специализированном магазине или в интернете.

Также хорошим презентом и, что самое главное, недорогим презентом для преподавателя химии на День учителя станет кружка, на которую нанесена таблица Менделеева. Купить её можно любой сувенирной лавке или интернет-магазине подарков.

Если ваш преподаватель довольно часто проводит опыты на уроках химии, то подарите ему на День учитель кислостойкий халат. Этот презент позволит педагогу сохранить свою кожу и одежду от опасной кислоты.

  • Подарок учителю истории

Если вы знаете, какому именно периоду в истории отдает предпочтение виновник торжества, вручите ему редкую историческую книгу. Книга – это всегда хороший подарок, если же перед вами раритетное подарочное издание, то такой презент становится настоящим достоянием обладателя.

Необязательно дарить преподавателю статуэтку в виде бюста Геродота. Вместо этого вы можете подарить учителю истории сувенир, который напоминает об определённой исторической эпохе. Например, вы можете присмотреть для педагога статуэтку в виде какого-нибудь древнего оружий. Также неплохо будет смотреться статуэтка в виде Колизея.

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Источник: Сегодня
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