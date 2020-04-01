1 апреля: позитивные картинки, шутки и стихи для поднятия настроения
Прикольные картинки с 1 апреля: отправляйте родным и друзьям: яркие открытки, приколы, шутки, стихи, розыгрыши
Сегодня празднуем 1 апреля – День смеха, шуток, розыгрышей, приколов и позитива. И хотя в Украине объявлен карантин из-за угрозы заражения коронавирусом, и вы не сможете многих людей разыграть собственноручно, обязательно поднимите настроение знакомым и родным, друзьям и коллегам, отправив веселые и прикольные шутки, картинки и пожелания на 1 апреля.
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Только собралась поработать, а ты взял и разбудил!
Смотрите видеоподборку самых странных поступков, на которые способны люди навеселе:
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Если вдруг ночью жена назвала тебя чужим именем – откликайся!
Тебе понравится...
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У меня кристально чистая совесть, потому что я ею не пользуюсь.
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Да что мы все о вас, о вас,
Давайте лучше о приятном.
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***
Я смотрю на мир голубыми глазами сквозь розовые очки, поэтому мне все фиолетово.
***
Он материально крепко стоял на ногах, пока в его жизни не появилась сногсшибательная блондинка.
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Не уходите! Не уходите!
Без вас так хорошо!
***
Диета наталкивает на единственную мысль:
Чего бы еще съесть такого, чтоб побыстрее похудеть?
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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