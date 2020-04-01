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1 апреля: позитивные картинки, шутки и стихи для поднятия настроения

Прикольные картинки с 1 апреля: отправляйте родным и друзьям: яркие открытки, приколы, шутки, стихи, розыгрыши

Ольга Козачок
Сегодня, 08:35

Сегодня празднуем 1 апреля – День смеха, шуток, розыгрышей, приколов и позитива. И хотя в Украине объявлен карантин из-за угрозы заражения коронавирусом, и вы не сможете многих людей разыграть собственноручно, обязательно поднимите настроение знакомым и родным, друзьям и коллегам, отправив веселые и прикольные шутки, картинки и пожелания на 1 апреля.

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Приколы и картинки на 1 апреля
Приколы и картинки на 1 апреля
Фото: Pexels

* * *

Только собралась поработать, а ты взял и разбудил!

Смотрите видеоподборку самых странных поступков, на которые способны люди навеселе:

Смешные шутки и картинки на 1 апреля
Смешные шутки и картинки на 1 апреля
Фото: Pexels

* * *

Если вдруг ночью жена назвала тебя чужим именем – откликайся!
Тебе понравится...

Позитивная картинка с 1 апреля
Позитивная картинка с 1 апреля
Фото: Pexels

* * *

У меня кристально чистая совесть, потому что я ею не пользуюсь.

1 апреля: картинки и приколы
1 апреля: картинки и приколы
Фото: Pexels

* * *

Да что мы все о вас, о вас,
Давайте лучше о приятном.

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Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Веселые картинки, шутки и приколы
Веселые картинки, шутки и приколы
Фото: Pexels

***

Я смотрю на мир голубыми глазами сквозь розовые очки, поэтому мне все фиолетово.

Шутки и картинки с 1 апреля прикольные
Шутки и картинки с 1 апреля прикольные
Фото: Pexels

***

Он материально крепко стоял на ногах, пока в его жизни не появилась сногсшибательная блондинка.

С 1 апреля: картинка для настроения
С 1 апреля: картинка для настроения
Фото: Pexels

* * *

Не уходите! Не уходите!
Без вас так хорошо!

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***

Диета наталкивает на единственную мысль:
Чего бы еще съесть такого, чтоб побыстрее похудеть?

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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