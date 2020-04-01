1 апреля: позитивные картинки, шутки и стихи для поднятия настроения

Прикольные картинки с 1 апреля: отправляйте родным и друзьям: яркие открытки, приколы, шутки, стихи, розыгрыши

Сегодня празднуем 1 апреля – День смеха, шуток, розыгрышей, приколов и позитива. И хотя в Украине объявлен карантин из-за угрозы заражения коронавирусом, и вы не сможете многих людей разыграть собственноручно, обязательно поднимите настроение знакомым и родным, друзьям и коллегам, отправив веселые и прикольные шутки, картинки и пожелания на 1 апреля.

Приколы и картинки на 1 апреля Фото: Pexels

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Только собралась поработать, а ты взял и разбудил!

Смотрите видеоподборку самых странных поступков, на которые способны люди навеселе:

Смешные шутки и картинки на 1 апреля Фото: Pexels

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Если вдруг ночью жена назвала тебя чужим именем – откликайся!

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Позитивная картинка с 1 апреля Фото: Pexels

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У меня кристально чистая совесть, потому что я ею не пользуюсь.

1 апреля: картинки и приколы Фото: Pexels

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Да что мы все о вас, о вас,

Давайте лучше о приятном.

Веселые картинки, шутки и приколы Фото: Pexels

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Я смотрю на мир голубыми глазами сквозь розовые очки, поэтому мне все фиолетово.

Шутки и картинки с 1 апреля прикольные Фото: Pexels

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Он материально крепко стоял на ногах, пока в его жизни не появилась сногсшибательная блондинка.

С 1 апреля: картинка для настроения Фото: Pexels

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Не уходите! Не уходите!

Без вас так хорошо!

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Диета наталкивает на единственную мысль:

Чего бы еще съесть такого, чтоб побыстрее похудеть?

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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