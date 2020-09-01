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1 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 1 сентября? День знаний, День Конституции Словакии, День Независимости Узбекистана, День памяти начала Второй мировой войны. Мучеников Андрея Стратилата и Феклы – в православном календаре. Фекла Свекольница – в народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Николай, Тимофей, Фекла.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 1 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 сентября .

1 сентября: какой сегодня праздник
1 сентября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День знаний – 1 сентября в Украине, России, Беларуси, Молдове, Армении, Казахстане и других постсоветских странах свой праздник, знаменующий начало учебного года, отмечают учителя, школьники и студенты.
  • День Конституции отмечается в Словакии.
  • День Независимости празднует Узбекистан.
  • День памяти начала Второй мировой войны , когда Германия вторглась в Польшу в 1939 году.
  • День предотвращения катастроф в Японии – памятная дата, посвященная Великому землетрясению Канто 1923 года.

Какой сегодня праздник

1 сентября православная церковь чтит память мученика Андрея Стратилата, Тимофея, Агапия и мученицы Феклы, святителя Питирима, епископа Великопермского. Проводится празднование Донской иконы Божией Матери.

В народе 1 сентября почитается Фекла Свекольница. Этот день посвящался сбору урожая свеклы, заготовке на зиму и приготовлению блюд из нее.

Приметы на 1 сентября

  • если на Феклу дует ветер с юга – к богатому урожаю овса;
  • на Феклу копай свеклу;
  • Стратилатов день приспел – значит, овес поспел.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1482 – войска Крымского хана Менгли Гирея взяли штурмом и разрушили Киев.
  • 1898 – открылся Киевский политехнический институт.

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  • 1902 – во Франции прошла премьера первого научно-фантастического фильма "Путешествие на Луну".
  • 1939 – произошла Глейвицкая провокация, послужившая началом Второй мировой войны.
  • 1951 – в Лондоне заработал первый в мире супермаркет.
  • 1964 – в Киеве открыт первый украинский широкоформатный кинотеатр.
  • 1964 – состоялась премьера детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!"
  • 1985 – найдены обломки затонувшего в 1912 году британского лайнера "Титаник".

Кто родился 1 сентября

  • 1875 – Эдгар Берроуз, американский писатель, автор книг о Тарзане.
  • 1896 – Бхактиведанта Свами Прабхупада, индийский религиозный деятель, основатель "Общества сознания Кришны".
  • 1923 – Рокки Марчиано, американский боксер, не проигравший ни одного боя.
  • 1956 – Надежда Чепрага, молдавская эстрадная певица.
  • 1958 – Сергей Гармаш, российский актер театра и кино.
  • 1996 – Зендая, американская актриса, певица, танцовщица и модель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме 1 сентября в Украине

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