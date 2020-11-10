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10 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 10 ноября?Международный день бухгалтерии, Всемирный день молодежи, Всемирный день науки. Параскева Пятница – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Терентий.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 10 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 ноября.

10 ноября: какой сегодня праздник
10 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день бухгалтерии (International Accounting Day) отмечается во многих странах с 1972 года в честь выхода в 1494 году научного труда итальянского математика Лука Пачоли "Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорции".
  • Всемирный день молодежи (World Youth Day) установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи, которое произошло в Лондоне на Всемирной конференции молодежи в 1945 году.
  • Всемирный день науки (World Science Day) отмечается под эгидой ЮНЕСКО с 2002 года с целью повысить осознание обществом пользы науки и необходимости использования научно-технических достижений в интересах мира и развития людей.

Какой сегодня праздник

10 ноября в православной церкви почитается день памяти великомученицы Параскевы Пятницы, мучеников Терентия и Неонилы и детей их Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии, преподобного Стефана Саваита, творца канонов, святителя Арсения Первого, архиепископа Сербского, преподобного Иова, игумена Почаевского, святого Димитрия, митрополита Ростовского, преподобного Нестора, некнижного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Африкана, Терентия, Максима, Помпия и других 36, священномученика Кириака, патриарха Иерусалимского, преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского, священномученика Неофита, епископа Урбнистского.

В народе 10 ноября отмечалась Параскева Пятница – Бабья заступница. Люди верили, что святая Параскева покровительствует семье и браку, помогает женщинам в их работе. К ней обращались за помощью в бытовых вопросах, просили заступничества, благополучия, исцеления, защиты от болезней. Незамужние девушки в молитвах Параскеве Пятнице просили хорошего жениха и счастливого замужества.

Приметы на 10 ноября

  • в день Параскевы Пятницы нельзя выполнять грязную домашнюю работу, особенно стирать, убирать, а также шить, прясть, можно лишь мять и трепать лен;
  • кто нарушит этот запрет, того Параскева сурово накажет;
  • если на Параскеву много смеяться, то в старости придется много слез проливать.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1959 – Генассамблея ООН осудила апартеид в Южной Африке и расовую дискриминацию в мире.
  • 1970 – СССР запустил космическую станцию "Луна-17", которая через неделю доставила на Луну первое в мире самоходное устройство "Луноход-1".

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  • 1982 – день рождения группы "Наутилус Помпилиус".
  • 1983 – американский программист Фред Коэн на семинаре по компьютерной безопасности представил первый компьютерный вирус.

Кто родился 10 ноября

  • 1887 – Арнольд Цвейг, немецкий писатель.
  • 1888 – Андрей Туполев, советский ученый, авиаконструктор, создатель самолетов серии ТУ.
  • 1919 – Михаил Калашников, советский конструктор-оружейник, создатель автомата Калашникова.
  • 1919 – Франсуа Перье, французский актер театра и кино.
  • 1928 – Эннио Морриконе, итальянский композитор, аранжировщик, дирижер.
  • 1944 – Тим Райс, британский писатель, драматург, либреттист рок-опер и мюзиклов.
  • 1963 – Михаил Ефремов, советский и российский актер театра и кино, режиссер.
  • 2000 – Маккензи Фой, американская модель и актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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