10 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 10 сентября? Всемирный день предотвращения самоубийств, Международный день гинекологического здоровья, День учителя – в Китае, Национальный день ребенка – в Гондурасе. День преподобного Саввы Крыпецкого, праведной Анны Пророчицы – в православном календаре. Анна и Савва Скирдники – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Макар, Николай, Павел, Савва, Сергей, Степан, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 10 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 сентября.

10 сентября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day) проводится под эгидой ВОЗ с целью поощрения деятельности по предотвращению суицида в мире.

проводится под эгидой ВОЗ с целью поощрения деятельности по предотвращению суицида в мире. Международный день гинекологического здоровья – организован с целью профилактики, ранней диагностики и своевременного лечения женских болезней.

– организован с целью профилактики, ранней диагностики и своевременного лечения женских болезней. Национальный день Гибралтара (Gibraltar National Day) – установлен в честь первого референдума о суверенитете, состоявшемся в 1967 году.

– установлен в честь первого референдума о суверенитете, состоявшемся в 1967 году. День учителя празднуется в Китае.

празднуется в Китае. Национальный день ребенка отмечается в Гондурасе.

Какой сегодня праздник

10 сентября православная церковь чтит память преподобного Саввы Крыпецкого, праведной Анны Пророчицы, обретение мощей преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского, а также Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих.

В народе 10 сентября почитаются Анна и Савва Скирдники. Обычно в это время заканчивались полевые работы по сбору хлеба, с полей вывозили снопы, которые скирдовали. Также в этот день благодарили Бога за урожай, устраивали праздники и ярмарки.

Приметы на 10 сентября

На Скирдники надо успеть убрать хлеб с полей до холодов.

Анне и Савве молятся об избавлении от пьянства.

Нельзя свататься на Анну и Савву.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1894 – в Лондоне оштрафован первый водитель за вождение автомобиля в пьяном виде – таксист Джордж Смит.

1960 – на конференции в Багдаде создана Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК.

1964 – Род Стюарт записал свой первый сингл Good Morning, Little Schoolgirl.

1996 – в ООН утвержден Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Кто родился 10 сентября

1659 – Генри Перселл, английский композитор, автор первой национальной английской оперы.

1839 – Чарльз Сандерс Пирс, американский философ, логик, математик, основатель прагматизма.

1894 – Александр Довженко, украинский писатель, кинорежиссер, сценарист.

1933 – Карл Лагерфельд, немецкий модельер, фотограф, коллекционер, издатель.

1964 – Евгений Белоусов, российский поп-певец, автор песен.

1964 – Егор Летов, российский поэт, музыкант, лидер группы "Гражданская оборона".

1968 – Гай Ричи, английский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться