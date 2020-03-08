С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

Мы собрали для вас лучшие варианты для поздравлений с праздником 8 Марта

8 Марта украинцы отмечают Международный женский день 2019. Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые красочные и яркие картинки, открытки и стихи с 8 Марта, а также лучшие поздравления с 8 Марта в прозе. Не забудьте в этот день уделить немножко внимания окружающим вас женщинам!

8 Марта Фото: Pixabay

С 8 Марта: поздравления своими словами

Дорогие наши и любимые женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам искренности, взаимности, тепла, любви, понимания. Поддержки, нежных объятий, крепкого здоровья, свершений и радости, улыбок и хорошего настроения! Будьте счастливы!

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

8 – символ бесконечности. Поэтому в день очаровательного праздника всех женщин хочу пожелать бесконечной любви, счастья, радости и прекрасного настроения!

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В этот замечательный день всем дамам – пожелания любви, семейного счастья, успешной карьеры, здоровья, сил и энергии, ну и, конечно же, успеха и удачи! Пусть каждая неделя, каждый день будут полны приятных открытий и неожиданностей. С праздником!

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

Поздравления с 8 Марта в стихах

Проснитесь, бабоньки, ведь праздник!

8-ой по счету день весны.

И зайчик солнечный проказник

Пусть дарит радостные сны.

Взбодритесь, женщины, подружки!

Пусть пляшет в жилах оптимизм.

Пусть будут полны ваши кружки.

И каждый сбудется каприз.

Поздравления с 8 Марта

Сегодня, в светлый день весны

Все женщины особо милы,

И мы, забыв о тачках и любимом пиве,

Спешим сказать: "Как вы красивы!"

К большому удивленью своему

Нам ни цветов, ни слов любви не жалко.

Тихонечко благодарим судьбу,

Что только раз в году Восьмое марта.

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

Поздравления с 8 Марта

Я — король, ты — королева,

Моя милая жена.

Даже не смотри налево,

Ведь узнаю – и хана.

Я хочу 8 Марта

Быть счастливой пожелать,

Каждый день прожить с азартом,

Ну и мужа обожать!

Поздравления с 8 Марта

Пусть день всемирный женский принесет

Мешок удач на тыщу лет вперед,

Побольше превосходнейших мужчин,

Среди которых будет тот, один!

Открытка с 8 Марта Фото: Pixabay

Поздравления с 8 Марта

Я в день 8 Марта

Все в доме уберу,

Поздравить чтоб с азартом

Любимую жену.

И блюд я вкусных разных

Сварганить в миг смогу…

Как хорошо, что праздник

Бывает раз в году!

Поздравления с 8 Марта

8 Марта — Женский день:

Подруги да тюльпаны, лень...

Чтоб насладится этим днем,

Мужчину ты поймай с баблом.

Чтоб на руках носил лохматых,

Бабло чтоб загребал лопатой,

Построил королевский дом

И королевой сделал в нём.

Детишек вам с ним! И без меры —

Любви, надежды, счастья, веры.

Поздравления с 8 Марта

Женский праздник, мам и дочек,

Девушек, что мил-цветочек.

Внучек, бабушек, девчонок.

С 8 марта, ваш Зайчонок.

Поздравления с 8 Марта

Тебе желаю я найти

В своей квартире шубку,

Ключ от машины, миллион

И клевого Мишутку!

8 Марта провести

В отеле на Мальдивах,

И чтобы в жизни у тебя

Все было так красиво!

Поздравления с 8 Марта

Все сегодня для прекрасных дам!

Цветы, путевки в Амстердам,

Любовь, подарки, поздравленья,

И за столом все угощенья!

Старались все мы как могли,

С любовью, ваши мужики!

Поздравления с 8 Марта

Желаю оптимизма, здоровья в организме, удачи и богатства, с мечтой не расставаться!

Поздравления с 8 Марта

Знают взрослые и дети – мама лучше всех на свете! С женским днем я поздравляю, Маме лучшего желаю!

Поздравления с 8 Марта

Тебя, сестренка, поздравляю С Международным Женским днем! Пускай сегодня, будто в мае, Повеет солнцем и теплом! И вырастут цветы под снегом, И соберу я их в букет, И подарю тебе сегодня! Желаю счастья много лет!

Поздравления с 8 Марта

Мамочка моя родная, С 8 Марта, дорогая! Я скажу тебе любя, Лучше в мире нет тебя. Я тебе желаю счастья, Пусть уходят все ненастья. Красоты, любви, тепла Будь здоровой ты всегда!

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Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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