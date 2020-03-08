С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс
Мы собрали для вас лучшие варианты для поздравлений с праздником 8 Марта
8 Марта украинцы отмечают Международный женский день 2019. Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые красочные и яркие картинки, открытки и стихи с 8 Марта, а также лучшие поздравления с 8 Марта в прозе. Не забудьте в этот день уделить немножко внимания окружающим вас женщинам!
Дорогие наши и любимые женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам искренности, взаимности, тепла, любви, понимания. Поддержки, нежных объятий, крепкого здоровья, свершений и радости, улыбок и хорошего настроения! Будьте счастливы!
8 – символ бесконечности. Поэтому в день очаровательного праздника всех женщин хочу пожелать бесконечной любви, счастья, радости и прекрасного настроения!
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В этот замечательный день всем дамам – пожелания любви, семейного счастья, успешной карьеры, здоровья, сил и энергии, ну и, конечно же, успеха и удачи! Пусть каждая неделя, каждый день будут полны приятных открытий и неожиданностей. С праздником!
Проснитесь, бабоньки, ведь праздник!
8-ой по счету день весны.
И зайчик солнечный проказник
Пусть дарит радостные сны.
Взбодритесь, женщины, подружки!
Пусть пляшет в жилах оптимизм.
Пусть будут полны ваши кружки.
И каждый сбудется каприз.
Поздравления с 8 Марта
Сегодня, в светлый день весны
Все женщины особо милы,
И мы, забыв о тачках и любимом пиве,
Спешим сказать: "Как вы красивы!"
К большому удивленью своему
Нам ни цветов, ни слов любви не жалко.
Тихонечко благодарим судьбу,
Что только раз в году Восьмое марта.
Поздравления с 8 Марта
Я — король, ты — королева,
Моя милая жена.
Даже не смотри налево,
Ведь узнаю – и хана.
Я хочу 8 Марта
Быть счастливой пожелать,
Каждый день прожить с азартом,
Ну и мужа обожать!
Поздравления с 8 Марта
Пусть день всемирный женский принесет
Мешок удач на тыщу лет вперед,
Побольше превосходнейших мужчин,
Среди которых будет тот, один!
Поздравления с 8 Марта
Я в день 8 Марта
Все в доме уберу,
Поздравить чтоб с азартом
Любимую жену.
И блюд я вкусных разных
Сварганить в миг смогу…
Как хорошо, что праздник
Бывает раз в году!
Поздравления с 8 Марта
8 Марта — Женский день:
Подруги да тюльпаны, лень...
Чтоб насладится этим днем,
Мужчину ты поймай с баблом.
Чтоб на руках носил лохматых,
Бабло чтоб загребал лопатой,
Построил королевский дом
И королевой сделал в нём.
Детишек вам с ним! И без меры —
Любви, надежды, счастья, веры.
Поздравления с 8 Марта
Женский праздник, мам и дочек,
Девушек, что мил-цветочек.
Внучек, бабушек, девчонок.
С 8 марта, ваш Зайчонок.
Поздравления с 8 Марта
Тебе желаю я найти
В своей квартире шубку,
Ключ от машины, миллион
И клевого Мишутку!
8 Марта провести
В отеле на Мальдивах,
И чтобы в жизни у тебя
Все было так красиво!
Поздравления с 8 Марта
Все сегодня для прекрасных дам!
Цветы, путевки в Амстердам,
Любовь, подарки, поздравленья,
И за столом все угощенья!
Старались все мы как могли,
С любовью, ваши мужики!
Поздравления с 8 Марта
Желаю оптимизма, здоровья в организме, удачи и богатства, с мечтой не расставаться!
Поздравления с 8 Марта
Знают взрослые и дети – мама лучше всех на свете! С женским днем я поздравляю, Маме лучшего желаю!
Поздравления с 8 Марта
Тебя, сестренка, поздравляю С Международным Женским днем! Пускай сегодня, будто в мае, Повеет солнцем и теплом! И вырастут цветы под снегом, И соберу я их в букет, И подарю тебе сегодня! Желаю счастья много лет!
Поздравления с 8 Марта
Мамочка моя родная, С 8 Марта, дорогая! Я скажу тебе любя, Лучше в мире нет тебя. Я тебе желаю счастья, Пусть уходят все ненастья. Красоты, любви, тепла Будь здоровой ты всегда!
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Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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