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12 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 12 сентября? День физкультуры и спорта, День украинского кино, День программиста. День святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, перенесение мощей князя Александра Невского – в православном календаре. Александр Сытник – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Ангелина, Аполлинарий, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Савва, Семен, Степан, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 сентября.

12 сентября: какой сегодня праздник
12 сентября: какой сегодня праздник

  • День физкультуры и спорта Украины отмечается ежегодно во вторую субботу сентября с 1994 года с целью пропаганды здорового образа жизни и приобщения украинцев к занятиям спортом.
  • День украинского кино – национальный профессиональный праздник работников кинематографии был установлен в 1996 году и отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.
  • День программиста – неофициальный праздник компьютерщиков, который отмечается в 256-й день года, что означает два в восьмой степени – т.е. это количество чисел, которые можно выразить с помощью одного байта.
  • Всемирный день оказания первой медицинской помощи (World First Aid Day) проводится ежегодно во вторую субботу сентября начиная с 2000 года по инициативе Красного Креста и Красного Полумесяца.
  • День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций (United Nations Day for South-South Cooperation) – один из международных дней ООН, посвященный обмену знаниями, технологиями и ресурсами между развивающимися странами Африки, Латинской Америки и Азии.
  • Международный день вязания крючком (International Crochet Day) – творческий праздник всех любителей и профессионалов искусства обращения с нитками.

Какой сегодня праздник

12 сентября православная церковь чтит память святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, память преподобного Александра Свирского, а также перенесение мощей князя Александра Невского.

В народе 12 сентября почитается Александр Сытник. В этот день по обычаю звали гостей, накрывали богатые столы и угощались досыта. Также подавали хлеб из зерна нового урожая, приговаривая: "Сытно с хлебом жить". На Сытника нужно завивать колосья ячменя льна и овса для богатого урожая.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1898 – открыт Киевский политехнический институт.
  • 1905 – российский профессор В.Г. Цеге-фон-Мантейфель впервые провел успешную операцию по извлечению пули из сердца.

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  • 1940 – во французской пещере Ласко найдены наскальные рисунки.
  • 1959 – осуществлен запуск советской межпланетной станции "Луна-2", которая стала первым в истории космическим аппаратом, достигшим Луны.
  • 1963 – "Битлз" с песней She Loves You заняли первое место в британском хит-параде.

Кто родился 12 сентября

  • 1921 – Станислав Лем, польский писатель-фантаст.
  • 1940 – Уэйн Макларен, американский актер, каскадер, фотомодель "ковбой Marlboro".
  • 1944 – Владимир Спиваков, скрипач, дирижер, руководитель ансамбля "Виртуозы Москвы".
  • 1966 – Ануше Ансари, первая космическая туристка среди женщин.
  • 1967 – Луи Си Кей, американский стендап-комик, актер, сценарист, режиссер.
  • 1973 – Пол Уокер, американский киноактер и модель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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