Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

13 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 ноября в истории

Какой сегодня праздник, пятница, 13 ноября? Всемирный день доброты и Международный день слепых. Спиридон и Никодим – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.

Читайте также:
Пятница 13-е: особенности самого страшного дня

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 ноября.

Пятница 13 ноября: какой сегодня праздник
Пятница 13 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pinterest

  • Всемирный день доброты (World Kindness Day) – добрый праздник, приуроченный 1-й конференции Всемирного движения доброты 1998 года в Токио, ежегодно отмечается 13 ноября волонтерами, добровольцами и всеми неравнодушными людьми, стремящимися совершать безвозмездные, добрые поступки и помогать другим.
  • Международный день слепых (International Day of the Blind) основан ВОЗ в день рождения Валентина Гаюи, основавшего в Париже и Петербурге школы и предприятия для слепых. Главная цель этого дня – привлечение внимания общества, к людям, лишенным зрения.
  • День государственных бухгалтеров и национальный день образования отмечается в Эквадоре.
  • Национальный день мысли празднуется в Аргентине в память о рождении писателя Артуро Яуретче.
  • День журналистов отмечается в Панаме.

Какой сегодня праздник

13 ноября в православной церкви почитается день памяти апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула, мученика Епимаха Александрийского, преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобной Мавры.

В народе 13 ноября чествовались Спиридон и Никодим. Это было благоприятное время для начала зимнего сезона охоты и рыбалки. А охотники и рыболовы пользовались особым почетом у людей. Также в этот день переводили кур в зимние закуты, отбраковывая старых и ослабленных птиц. Так что на столе обычно бывали разные блюда из дичи, рыбы, курятины.

Приметы на 13 ноября

  • если на Никодима скудный стол без дичи и рыбы, то год будет неудачным;
  • лучше не заводить разговоры с чужими – день чреват сглазом или порчей;
  • если на Никодима воробьи чирикают – еще будет тепло.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1805 – мясник Иоганн Ланер изобрел венские сосиски.
  • 1862 – Льюис Кэрролл начал писать сказку об Алисе.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в ноябре 2020 года: подробный православный календарь с датами на каждый день

  • 1872 – опубликовано первое издание "Азбуки" Льва Толстого.
  • 1907 – француз Поль Корню впервые в мире совершил подъем над землей на вертолете.
  • 1943 – завершение Киевской наступательной операции, в ходе которой от фашистских захватчиков были освобождены Киев и Житомир.
  • 1968 – в Америке состоялась премьера мультфильма "Yellow Submarine".
  • 1971 – вывод на орбиту вокруг Марса первого межпланетного космического американского аппарата "Маринер-9".
  • 1997 – состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины.

Кто родился 13 ноября

  • 1745 – Валентин Гаюи, французский благотворитель, педагог, новатор, создатель учебных заведений для слепых, в честь которого отмечают Международный день слепых.
  • 1850 – Роберт Льюис Стивенсон, английский писатель, автор "Острова сокровищ".
  • 1889 – Остап Вишня, украинский советский писатель-сатирик.
  • 1913 – Герман Жуковский, украинский композитор, педагог.
  • 1954 – Крис Нот, американский киноактер.
  • 1955 – Вупи Голдберг, американская киноактриса.
  • 1969 – Джерард Батлер, шотландский киноактер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Пятница 13: что нельзя делать в этот день Пятница 13-е: особенности самого страшного дня Черная пятница-2020: дата, история и традиции День студента-2020 в Украине: дата и история праздника
праздники приметы пятница 13 этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Вывезли в лес и заставили «отрабатывать»: Кристина Асмус
Вывезли в лес и заставили «отрабатывать»: Кристина Асмус
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Яблочный пирог на сковороде
Яблочный пирог на сковороде

Популярные статьи

Вчера, 19:56Events

Пятница 13: что нельзя делать в этот день

Вчера, 15:04Events

Пятница 13-е: особенности самого страшного дня

Вчера, 11:12Афиша

Энн Хэтэуэй – 38: ТОП-5 ролей голливудской актрисы

Вчера, 05:32Психология

Гороскоп на сегодня 12 ноября: Близнецов ждет насыщенный день, а Рак достигнет своей цели

11 ноябряШоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо, Кэти Перри и другие звезды Голливуда, которые изменились до неузнаваемости

11 ноябряEvents

День ангела Анастасии: красивые поздравления в стихах и прозе

11 ноябряАфиша

Именинник дня — Леонардо Ди Каприо: 10 впечатляющих ролей оскароносного актера

11 ноябряFun

Жених и невеста сфотографировались перед свадьбой. Этот снимок оказался последним в их жизни

11 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 11 ноября: Весам нужно побыть паинькой, а Скорпиону – нельзя тормозить

10 ноябряFun

День студента-2020 в Украине: дата и история праздника

10 ноябряШоу-бизнес

Дочь Стивена Спилберга открыто рассказала о работе в порноиндустрии: "Я наслаждаюсь"

10 ноябряEvents

День бухгалтера-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

10 ноябряШоу-бизнес

"Он понял, что что-то пошло не так": Оля Цибульская рассказала, как изменила любимому с танцором балета

10 ноябряFun

80-летняя бабушка после первой ночи с 35-летним любовником приняла ислам (фото)

10 ноябряШоу-бизнес

Михаил Ефремов пропал накануне дня рождения: друзья и родные актера не знают, где он находится

10 ноябряFun

Три женщины и один мужчина занялись сексом посреди парка (фото)

Новости партнеров

И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Счастливая Женька из «Сватов» впечатлила внешностью на отдыхе
Счастливая Женька из «Сватов» впечатлила внешностью на отдыхе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять