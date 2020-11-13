13 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 ноября в истории

Какой сегодня праздник, пятница, 13 ноября? Всемирный день доброты и Международный день слепых. Спиридон и Никодим – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 ноября.

Пятница 13 ноября: какой сегодня праздник Фото: Pinterest

Всемирный день доброты (World Kindness Day) – добрый праздник, приуроченный 1-й конференции Всемирного движения доброты 1998 года в Токио, ежегодно отмечается 13 ноября волонтерами, добровольцами и всеми неравнодушными людьми, стремящимися совершать безвозмездные, добрые поступки и помогать другим.

– добрый праздник, приуроченный 1-й конференции Всемирного движения доброты 1998 года в Токио, ежегодно отмечается 13 ноября волонтерами, добровольцами и всеми неравнодушными людьми, стремящимися совершать безвозмездные, добрые поступки и помогать другим. Международный день слепых (International Day of the Blind) основан ВОЗ в день рождения Валентина Гаюи, основавшего в Париже и Петербурге школы и предприятия для слепых. Главная цель этого дня – привлечение внимания общества, к людям, лишенным зрения.

основан ВОЗ в день рождения Валентина Гаюи, основавшего в Париже и Петербурге школы и предприятия для слепых. Главная цель этого дня – привлечение внимания общества, к людям, лишенным зрения. День государственных бухгалтеров и национальный день образования отмечается в Эквадоре.

отмечается в Эквадоре. Национальный день мысли празднуется в Аргентине в память о рождении писателя Артуро Яуретче.

празднуется в Аргентине в память о рождении писателя Артуро Яуретче. День журналистов отмечается в Панаме.

Какой сегодня праздник

13 ноября в православной церкви почитается день памяти апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула, мученика Епимаха Александрийского, преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобной Мавры.

В народе 13 ноября чествовались Спиридон и Никодим. Это было благоприятное время для начала зимнего сезона охоты и рыбалки. А охотники и рыболовы пользовались особым почетом у людей. Также в этот день переводили кур в зимние закуты, отбраковывая старых и ослабленных птиц. Так что на столе обычно бывали разные блюда из дичи, рыбы, курятины.

Приметы на 13 ноября

если на Никодима скудный стол без дичи и рыбы, то год будет неудачным;

лучше не заводить разговоры с чужими – день чреват сглазом или порчей;

если на Никодима воробьи чирикают – еще будет тепло.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1805 – мясник Иоганн Ланер изобрел венские сосиски.

1862 – Льюис Кэрролл начал писать сказку об Алисе.

1872 – опубликовано первое издание "Азбуки" Льва Толстого.

1907 – француз Поль Корню впервые в мире совершил подъем над землей на вертолете.

1943 – завершение Киевской наступательной операции, в ходе которой от фашистских захватчиков были освобождены Киев и Житомир.

1968 – в Америке состоялась премьера мультфильма "Yellow Submarine".

1971 – вывод на орбиту вокруг Марса первого межпланетного космического американского аппарата "Маринер-9".

1997 – состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины.

Кто родился 13 ноября

1745 – Валентин Гаюи, французский благотворитель, педагог, новатор, создатель учебных заведений для слепых, в честь которого отмечают Международный день слепых.

1850 – Роберт Льюис Стивенсон, английский писатель, автор "Острова сокровищ".

1889 – Остап Вишня, украинский советский писатель-сатирик.

1913 – Герман Жуковский, украинский композитор, педагог.

1954 – Крис Нот, американский киноактер.

1955 – Вупи Голдберг, американская киноактриса.

1969 – Джерард Батлер, шотландский киноактер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться