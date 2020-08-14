14 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 августа в истории
Какой сегодня праздник, 14 августа? День независимости – в Пакистане, День рождения корриды – в Португалии, Всемирный день ящерицы. Православная церковь празднует Происхождение честных древ Животворящего Креста, Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, Память семи мучеников Маккавеев, начало Успенского поста. Первый Медовый Спас или Маковей – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Дмитрий, Елизар, Леонтий, Софья, Тимофей, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 августа.
- День независимости празднует Пакистан, начиная с 1947 года.
- День флага чтится в Парагвае.
- День скаутов отмечает Индонезия.
- День рождения португальской корриды – национального праздника, главным действом которого издавна является бой быков.
- Всемирный день ящерицы (World Lizard Day) – праздник призван сохранить и приумножить популяцию этих рептилий.
14 августа православная церковь празднует Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста. Также в этот день чтится память святых мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара. А еще с 14 августа начинается многодневный Успенский пост, который завершается 27 августа и приурочен ко дню Успения Пресвятой Богородицы.
В народе 14 августа отмечается Первый Спас, который также именуется Спас Маковей, Медовый Спас, Мокрый Спас. Праздник в честь Христа Спасителя приурочен к окончанию лета, сбору урожая мака и меда. Именно с Медового Спаса после освящения в церкви было разрешено есть мед и готовить угощения с маком. Также в этот период святили водоемы, колодцы и купались в реках последний раз в году. А семена мака использовали для освящения дома от сглаза и нечистой силы.
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Приметы на 14 августа
- на Маковея в церквях святят воду, мак, мед и букеты маковейчики, которые оберегают дом и хозяйство от беды и болезней;
- если свяченым маком осыпать порог и углы дома, он защитит от нечистой силы и сглаза;
- свяченой Спасовской водой можно вылечить болезни и очиститься от сглаза;
- если на Медовый Спас угостить людей медом – будет достаток и богатый урожай меда в следующем году;
- в Успенский пост нельзя есть скоромную пищу.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1385 – заключена Кревская уния об объединении земель между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским.
- 1775 – ликвидирована организация украинского казачества Запорожская Сечь.
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- 1985 – Майкл Джексон приобрел у компании ATV Music Publishing права на песни The Beatles.
- 1714 – Клод Жозеф Верне, французский живописец-маринист.
- 1860 – Эрнест Сетон-Томпсон, канадский писатель, автор рассказов о животных.
- 1900 – Тамара Церетели, русская и советская эстрадная певица (контральто).
- 1957 – Лев Вершинин, украинский писатель, историк.
- 1966 — Холли Берри, американская киноактриса и модель.
- 1983 – Мила Кунис, американская киноактриса.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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