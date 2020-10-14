14 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 октября в истории

Какой сегодня праздник, 14 октября?День защитника Украины, День украинского казачества, Международный день стандартизации. Покров Пресвятой Богородицы – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 октября.

14 октября: какой сегодня праздник Фото: Depositphotos

День защитника Украины – официальный государственный праздник и выходной день, утвержденный в 2014 году с целью почитать украинское войско вместо Дня защитника Отечества, который отмечался 23 февраля.

– официальный государственный праздник и выходной день, утвержденный в 2014 году с целью почитать украинское войско вместо Дня защитника Отечества, который отмечался 23 февраля. День украинского казачества празднуется согласно президентскому указу 1999 года в день Покрова Пресвятой Богородицы в честь исторического значения и заслуг казачества в утверждении украинской государственности и его весомый вклад в современный процесс создания государства.

празднуется согласно президентскому указу 1999 года в день Покрова Пресвятой Богородицы в честь исторического значения и заслуг казачества в утверждении украинской государственности и его весомый вклад в современный процесс создания государства. Международный день стандартизации (World Standards Day) проводится в честь открытой в 1946 году в Лондоне конференции национальных организаций по стандартизации с целью обратить внимание общества на важность создания единых стандартов для мировой экономики.

проводится в честь открытой в 1946 году в Лондоне конференции национальных организаций по стандартизации с целью обратить внимание общества на важность создания единых стандартов для мировой экономики. День национального образования отмечается в Польше в связи с годовщиной создания в 1773 году Комиссии национального образования.

отмечается в Польше в связи с годовщиной создания в 1773 году Комиссии национального образования. День матери празднует Беларусь – дата приурочена к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Какой сегодня праздник

14 октября православная церковь празднует Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Этот великий церковный праздник посвящен явлению Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе и чудесному спасению жителей от врагов, окруживших город, с помощью омофора, который Богоматерь распростерла над молящимися людьми.

Также в этот день почитается память апостола от 70-ти Анании, преподобного Романа Сладкопевца, Саввы Вишерского, Новгородского, мученика Домнина Солунского, преподобномученика Михаила, игумена Зовийского, и с ним 36 преподобномучеников, праведного Петра Калнышевского Многострадального. Чествуется хитон Господен и столб животворящий. Также проводится празднование Люблинской, Псково-Покровской, Касперовской, Браиловской, Гербовецкой и Барской икон Божией Матери.

В народе 14 октября празднуется Покрова. Славяне издавна праздновали в этот день встречу осени с зимой, шли в храм, молились Пресвятой Богородице, наблюдали за природой, старались предсказать погоду и даже гадали. А девушки проводили специальные ритуалы, чтобы встретить суженого и удачно выйти замуж. С дня Покрова все народные гуляния и вечерние девичьи посиделки перемещались с улицы в дома, где также начиналась подготовка к осенним свадьбам.

Приметы на 14 октября

каков Покров – такая и зима будет;

откуда ветер дует, с той стороны ждать первых морозов;

чем больше снега выпадет на Покрова, тем больше будет свадеб в этом году;

на Покров ни в коем случае нельзя отказывать сватам, иначе можно остаться в одиночестве.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1768 – земли индейцев чероки в Вирджинии и Каролине объявлены собственностью британской короны.

1843 – впервые прозвучал "Свадебный марш" Ф. Мендельсона на премьере спектакля "Сон в летнюю ночь" У. Шекспира.

1851 – в Англии основано информационное агентство "Рейтер".

1884 – Джордж Истман запатентовал фотопленку.

1892 – Артур Конан Дойль опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса".

1905 – в Париже основана Международная федерация аэронавтики (ФАИ).

1921 – в Киеве начал работу первый Всеукраинский собор украинской автокефальной церкви.

1942 – создание Украинской повстанческой армии (УПА).

1942 – нацисты уничтожили еврейское Кобринское гетто в Беларуси.

1974 – в Киеве открыт республиканский Дом кино.

Кто родился 14 октября

1893 – Лиллиан Гиш, американская киноактриса.

1927 – Роджер Мур, английский киноактер, продюсер, сценарист.

1934 – Михаил Козаков, советский, российский и израильский актер театра и кино, режиссер.

1940 – Клифф Ричард, английский певец, "король британских чартов".

1940 – Лесь Сердюк, советский и украинский актер театра и кино.

1963 – Валентин Юдашкин, советский и российский модельер.

1978 – Ашер, американский певец, автор песен, танцор, актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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