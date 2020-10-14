Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

14 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 октября в истории

Какой сегодня праздник, 14 октября?День защитника Украины, День украинского казачества, Международный день стандартизации. Покров Пресвятой Богородицы – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 октября.

14 октября: какой сегодня праздник
14 октября: какой сегодня праздник
Фото: Depositphotos

  • День защитника Украины – официальный государственный праздник и выходной день, утвержденный в 2014 году с целью почитать украинское войско вместо Дня защитника Отечества, который отмечался 23 февраля.
  • День украинского казачества празднуется согласно президентскому указу 1999 года в день Покрова Пресвятой Богородицы в честь исторического значения и заслуг казачества в утверждении украинской государственности и его весомый вклад в современный процесс создания государства.
  • Международный день стандартизации (World Standards Day) проводится в честь открытой в 1946 году в Лондоне конференции национальных организаций по стандартизации с целью обратить внимание общества на важность создания единых стандартов для мировой экономики.
  • День национального образования отмечается в Польше в связи с годовщиной создания в 1773 году Комиссии национального образования.
  • День матери празднует Беларусь – дата приурочена к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Какой сегодня праздник

14 октября православная церковь празднует Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Этот великий церковный праздник посвящен явлению Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе и чудесному спасению жителей от врагов, окруживших город, с помощью омофора, который Богоматерь распростерла над молящимися людьми.

Читайте также:
Покров Пресвятой Богородицы: традиции, приметы и обряды великого праздника

Также в этот день почитается память апостола от 70-ти Анании, преподобного Романа Сладкопевца, Саввы Вишерского, Новгородского, мученика Домнина Солунского, преподобномученика Михаила, игумена Зовийского, и с ним 36 преподобномучеников, праведного Петра Калнышевского Многострадального. Чествуется хитон Господен и столб животворящий. Также проводится празднование Люблинской, Псково-Покровской, Касперовской, Браиловской, Гербовецкой и Барской икон Божией Матери.

Читайте также:
Покров Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

В народе 14 октября празднуется Покрова. Славяне издавна праздновали в этот день встречу осени с зимой, шли в храм, молились Пресвятой Богородице, наблюдали за природой, старались предсказать погоду и даже гадали. А девушки проводили специальные ритуалы, чтобы встретить суженого и удачно выйти замуж. С дня Покрова все народные гуляния и вечерние девичьи посиделки перемещались с улицы в дома, где также начиналась подготовка к осенним свадьбам.

Приметы на 14 октября

  • каков Покров – такая и зима будет;
  • откуда ветер дует, с той стороны ждать первых морозов;
  • чем больше снега выпадет на Покрова, тем больше будет свадеб в этом году;
  • на Покров ни в коем случае нельзя отказывать сватам, иначе можно остаться в одиночестве.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1768 – земли индейцев чероки в Вирджинии и Каролине объявлены собственностью британской короны.
  • 1843 – впервые прозвучал "Свадебный марш" Ф. Мендельсона на премьере спектакля "Сон в летнюю ночь" У. Шекспира.
  • 1851 – в Англии основано информационное агентство "Рейтер".
  • 1884 – Джордж Истман запатентовал фотопленку.
  • 1892 – Артур Конан Дойль опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса".
  • 1905 – в Париже основана Международная федерация аэронавтики (ФАИ).
  • 1921 – в Киеве начал работу первый Всеукраинский собор украинской автокефальной церкви.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в октябре 2020 года: православный календарь на каждый день

  • 1942 – создание Украинской повстанческой армии (УПА).
  • 1942 – нацисты уничтожили еврейское Кобринское гетто в Беларуси.
  • 1974 – в Киеве открыт республиканский Дом кино.

Кто родился 14 октября

  • 1893 – Лиллиан Гиш, американская киноактриса.
  • 1927 – Роджер Мур, английский киноактер, продюсер, сценарист.
  • 1934 – Михаил Козаков, советский, российский и израильский актер театра и кино, режиссер.
  • 1940 – Клифф Ричард, английский певец, "король британских чартов".
  • 1940 – Лесь Сердюк, советский и украинский актер театра и кино.
  • 1963 – Валентин Юдашкин, советский и российский модельер.
  • 1978 – Ашер, американский певец, автор песен, танцор, актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Покров Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать День украинского казачества-2020: дата, история и традиции Покров Пресвятой Богородицы: традиции, приметы и обряды великого праздника Как отдыхаем на День защитника Украины: точная дата, история и значение праздника Что подарить мужчине на День защитника: идеи стильных подарков Когда Покров Пресвятой Богородицы в 2020 году: дата и значение праздника
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа

Популярные статьи

Вчера, 19:51Шоу-бизнес

Умер молодой украинский клипмейкер Дмитрий Манифест

Вчера, 14:51Стиль

Все обсуждают: шикарный образ Дженнифер Лопес в Balmain

Вчера, 14:04Fun

Покров Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 11:07Шоу-бизнес

Ми-ми-ми дня: Дженнифер Энистон показала нового щенка, который уснул с игрушкой во рту

Вчера, 05:56Психология

Гороскоп на сегодня 13 октября: Водолею нужно уделить время любимому человеку, а Рыбам – позаботиться о себе

Вчера, 05:55Фото дня

Фото дня. Необычный пес породы чау-чау стал звездой интернета

12 октябряСтиль

Екатерина Кухар надела стильное мини-платье и нарушила свою давнюю традицию: фото

12 октябряШоу-бизнес

Основательница "Новопечерской школы" о детях Зеленского: "Они чувствуют давление"

12 октябряСтиль

Иванка Трамп очаровала белым платьем в полоску с объемными рукавами

12 октябряEvents

День украинского казачества-2020: дата, история и традиции

12 октябряСтиль

Какой костюм носить этой осенью: стильный пример от Елены Зеленской

12 октябряFun

Два разных человека. Девушка превратилась в красотку после отказа от алкоголя и наркотиков (фото)

12 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 12 октября: Овнам нужно решить рабочие дела, а Тельцов ждет романтическая встреча

12 октябряШоу-бизнес

Димопулос поцеловала Мейхер, а Винник отказался от проекта: как прошел седьмой выпуск "Танців з зірками-2020"

12 октябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в седьмом эфире

11 октябряEvents

День художника Украины 2020: эффектные картинки, интересные факты и поздравления

Новости партнеров

Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Украинка с 13-м размером груди выложила пикантное фото
Украинка с 13-м размером груди выложила пикантное фото
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять