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17 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 октября в истории

Какой сегодня праздник, 17 октября? Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, День работника целлюлозно-бумажной промышленности Украины, День домашнего кино. День памяти священномученика Иерофея – в православном календаре. Ерофеев день – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Ерофей, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 17 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 октября.

17 октября: какой сегодня праздник
17 октября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (International Day for the Eradication of Poverty) отмечается с 1992 года под эгидой ООН в память подписания в Париже Всеобщей декларации прав человека в 1987 году с целью борьбы с нарушениями прав человека, нищетой насилием и голодом.
  • День работника целлюлозно-бумажной промышленности Украины – специалисты этой отрасли отмечают свой профессиональный праздник в третью субботу октября начиная с 2008 года.
  • День домашнего кино (Home Movie Day) ежегодно проводится в третью субботу октября с 2008 года и посвящен любительским съемкам кино и кинопроизводству.

Какой сегодня праздник

17 октября православная церковь почитает день памяти священномученика Иерофея, епископа Афинского, обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского. Память благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца, преподобных Елладия и Онисима затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Аммона, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Гаия, Фавста, Евсевия и Херимона, священномученика Петра Капетолийского, мучениц Домнины и дочерей её Виринеи (Вероники) и Проскудии (Просдоки), преподобного Аммона Нитрийского, преподобного Павла Препростого, мучеников Давикта (Адавкта) и дщери его Каллисфении, святого Стефана Щиляновича.

В народе 17 октября почитается Ерофеев день. Люди верили, что на Ерофея – последний день, когда по лесу бродят лешие, шумят, кричат, хлопают и хохочут. Но на следующий день лесные духи проваливаются под землю до самой весны. А заодно и звери прячутся на зимовку.

Приметы на 17 октября

  • с Ерофея холода сильнее;
  • в Ерофеев день пора шубу надевать;
  • на Ерофея нельзя ходить в лес, чтобы леший не навредил.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1659 – в Переяславле сын Богдана Хмельницкого Юрий подписал с Москвой соглашение, которым регулировалось положение казаков.
  • 1825 – в Париже состоялась премьера оперы 14-летнего композитора Франца Листа "Дон Санчо, или Замок любви".
  • 1831 – Майкл Фарадей произвел испытание электрического динамо, открыв электромагнитную индукцию.

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  • 1897 – Константин Циолковский сообщил о постройке аэродинамической трубы.
  • 1902 – в Детройте выпущен первый автомобиль марки "Кадиллак".
  • 1956 – в Швеции заработала первая в мире автоматическая система мобильной связи.
  • 1967 – в Англии опубликован "Акт об аборте", давший начало легализации искусственного прерывания беременности в Западной Европе.
  • 1989 – в Киеве открылся I Всесоюзный фестиваль анимационных фильмов "Крок".

Кто родился 17 октября

  • 1814 – Яков Головацкий, украинский поэт, писатель, фольклорист.
  • 1911 – Михаил Друян, советский кинооператор-мультипликатор.
  • 1915 – Артур Миллер, американский драматург и прозаик, третий муж Мерилин Монро.
  • 1936 – Иван Драч, украинский прозаик, поэт, сценарист, критик, политический деятель.
  • 1972 – Таркан, турецкий певец, исполнитель, продюсер.
  • 1972 – Эминем, американский рэпер, продюсер, композитор, актер.
  • 1983 – Фелисити Джонс, английская актриса.
  • 1983 – Григорий Решетник, украинский телеведущий, актер, режиссер, шоумен.
  • 1988 – Иван Дорн, украинский певец, музыкант, продюсер, диджей, актер, телеведущий.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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