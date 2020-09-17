17 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 сентября в истории
Какой сегодня праздник, 17 сентября? Всемирный день безопасности пациентов, Всемирный день бестраншейных технологий, День спасателя Украины, День Конституции – в Америке, Шнобелевская премия. Празднование иконы Божией Матери Неопалимая Купина – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 17 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 сентября.
- Всемирный день безопасности пациентов (International Patient Safety Day) был провозглашенный в 2019 году на Всемирной Ассамблее здравоохранения с целью актуализации вопросов повышения степени безопасности пациентов при оказании им медицинской помощи, а также обмена опытом.
- Всемирный день бестраншейных технологий отмечается с 2016 года в третий четверг сентября специалистами бестраншейных технологий горизонтального направленного бурения.
- Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) – пародия на Нобелевскую премию, учрежденная в 1991 году, проводится каждую осень и в 2020 году юбилейная 30-я церемония вручения Игнобелевских премий приходится на 17 сентября. Однако в связи с пандемией коронавируса церемония пройдет в онлайн формате. В связи с пандемией коронавируса церемония пройдет в онлайн формате.
- День спасателя Украины – профессиональный праздник сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций, установленный в 2008 году, приурочен ко дню празднования Неопалимой Купины.
- День Конституции и Гражданства в США (Constitution Day and Citizenship Day) отмечается в Америке ежегодно с 2001 года в честь принятой в 1787 году первой в мире Конституции. Период с 17 по 23 сентября определен как Неделя Конституции.
- День героев празднует Ангола в день рождения основателя страны Антонио Нето.
- Национальный день ковбоев хуасо отмечается в Чили.
17 сентября православная церковь чтить память пророка Моисея Боговидца, священномученика Вавилы Антиохийского, мученика Вавилы Никомидийского, Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Проводится празднование иконы Божией Матери Неопалимая Купина.
В народе 17 сентября чествуется Неопалимая Купина. Эта икона Богородицы считалась оберегом от пожара и молний. Люди верили, что в этот день их молитвы о защите дома от огня будут услышаны. На рассвете ходили слушать последние голоса птиц, улетающих на юг.
Приметы на 17 сентября
- в случае пожара по обычаю обходили вокруг горящего дома с иконой Богородицы Неопалимой Купины;
- если по полу бегут мыши или по селу летит кукушка – это знак пожара;
- бочку для тушения пожара ни в коем случае нельзя держать в полном порядке, чтобы не показать свою готовность к пожару и не искушать Бога.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1630 – в Северной Америке британскими переселенцами основан город Бостон.
- 1787 – на Конституционной Конвенции в Филадельфии принята Конституция США.
- 1794 – В ходе восстания Костюшко произошло сражение у Крупчиц с победой русской императорской армии.
- 1922 – в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма.
- 1922 – в Москве состоялся первый в России радиоконцерт.
- 1957 – в Мексике состоялась свадьба Софи Лорен и Карло Понти.
- 1832 – Сергей Боткин, врач, общественный деятель, классик русской медицины.
- 1841 – Федор Решетников, русский писатель.
- 1854 – Дэвид Бьюик, американский инженер, промышленник.
- 1857 – Константин Циолковский, российский и советский ученый, пионер космонавтики.
- 1864 – Михаил Коцюбинский, украинский писатель, общественный деятель.
- 1935 – Кен Кизи, американский писатель, автор романа "Пролетая над гнездом кукушки".
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.
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