17 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 17 сентября? Всемирный день безопасности пациентов, Всемирный день бестраншейных технологий, День спасателя Украины, День Конституции – в Америке, Шнобелевская премия. Празднование иконы Божией Матери Неопалимая Купина – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 17 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 сентября.

17 сентября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день безопасности пациентов (International Patient Safety Day) был провозглашенный в 2019 году на Всемирной Ассамблее здравоохранения с целью актуализации вопросов повышения степени безопасности пациентов при оказании им медицинской помощи, а также обмена опытом.

был провозглашенный в 2019 году на Всемирной Ассамблее здравоохранения с целью актуализации вопросов повышения степени безопасности пациентов при оказании им медицинской помощи, а также обмена опытом. Всемирный день бестраншейных технологий отмечается с 2016 года в третий четверг сентября специалистами бестраншейных технологий горизонтального направленного бурения.

отмечается с 2016 года в третий четверг сентября специалистами бестраншейных технологий горизонтального направленного бурения. Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) – пародия на Нобелевскую премию, учрежденная в 1991 году, проводится каждую осень и в 2020 году юбилейная 30-я церемония вручения Игнобелевских премий приходится на 17 сентября. Однако в связи с пандемией коронавируса церемония пройдет в онлайн формате. В связи с пандемией коронавируса церемония пройдет в онлайн формате.

– пародия на Нобелевскую премию, учрежденная в 1991 году, проводится каждую осень и в 2020 году юбилейная 30-я церемония вручения Игнобелевских премий приходится на 17 сентября. Однако в связи с пандемией коронавируса церемония пройдет в онлайн формате. В связи с пандемией коронавируса церемония пройдет в онлайн формате. День спасателя Украины – профессиональный праздник сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций, установленный в 2008 году, приурочен ко дню празднования Неопалимой Купины.

– профессиональный праздник сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций, установленный в 2008 году, приурочен ко дню празднования Неопалимой Купины. День Конституции и Гражданства в США (Constitution Day and Citizenship Day) отмечается в Америке ежегодно с 2001 года в честь принятой в 1787 году первой в мире Конституции. Период с 17 по 23 сентября определен как Неделя Конституции.

отмечается в Америке ежегодно с 2001 года в честь принятой в 1787 году первой в мире Конституции. Период с 17 по 23 сентября определен как Неделя Конституции. День героев празднует Ангола в день рождения основателя страны Антонио Нето.

празднует Ангола в день рождения основателя страны Антонио Нето. Национальный день ковбоев хуасо отмечается в Чили.

Какой сегодня праздник

17 сентября православная церковь чтить память пророка Моисея Боговидца, священномученика Вавилы Антиохийского, мученика Вавилы Никомидийского, Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Проводится празднование иконы Божией Матери Неопалимая Купина.

В народе 17 сентября чествуется Неопалимая Купина. Эта икона Богородицы считалась оберегом от пожара и молний. Люди верили, что в этот день их молитвы о защите дома от огня будут услышаны. На рассвете ходили слушать последние голоса птиц, улетающих на юг.

Приметы на 17 сентября

в случае пожара по обычаю обходили вокруг горящего дома с иконой Богородицы Неопалимой Купины;

если по полу бегут мыши или по селу летит кукушка – это знак пожара;

бочку для тушения пожара ни в коем случае нельзя держать в полном порядке, чтобы не показать свою готовность к пожару и не искушать Бога.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1630 – в Северной Америке британскими переселенцами основан город Бостон.

1787 – на Конституционной Конвенции в Филадельфии принята Конституция США.

1794 – В ходе восстания Костюшко произошло сражение у Крупчиц с победой русской императорской армии.

1922 – в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма.

1922 – в Москве состоялся первый в России радиоконцерт.

1957 – в Мексике состоялась свадьба Софи Лорен и Карло Понти.

Кто родился 17 сентября

1832 – Сергей Боткин, врач, общественный деятель, классик русской медицины.

1841 – Федор Решетников, русский писатель.

1854 – Дэвид Бьюик, американский инженер, промышленник.

1857 – Константин Циолковский, российский и советский ученый, пионер космонавтики.

1864 – Михаил Коцюбинский, украинский писатель, общественный деятель.

1935 – Кен Кизи, американский писатель, автор романа "Пролетая над гнездом кукушки".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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