20 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 20 сентября?День Благодарения в Украине, Всемирный день отца, День рекрутера, День работника леса. День преподобного Луки – в православном календаре. Луков день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 20 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 сентября.

20 сентября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День Благодарения в Украине празднуется в третье воскресенье сентября с 2017 года и посвящен сбору урожая и благодарности Богу за природные дары, благополучие, здоровье и достаток в семье.

празднуется в третье воскресенье сентября с 2017 года и посвящен сбору урожая и благодарности Богу за природные дары, благополучие, здоровье и достаток в семье. Всемирный день отца – ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый в большинстве социально развитых стран.

– ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый в большинстве социально развитых стран. День матери в Казахстане отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября.

в Казахстане отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября. День работника леса – этот профессиональный праздник людей, которые своим трудом сохраняют лесные богатства планеты, отмечается в третье воскресенье сентября.

– этот профессиональный праздник людей, которые своим трудом сохраняют лесные богатства планеты, отмечается в третье воскресенье сентября. День рекрутера – свой профессиональный праздник ежегодно 20 сентября отмечают работники кадровой индустрии.

– свой профессиональный праздник ежегодно 20 сентября отмечают работники кадровой индустрии. День нефтяников отмечается в Азербайджане.

отмечается в Азербайджане. День таможенника празднует Беларусь.

празднует Беларусь. День предпринимателя проводится в Кыргызстане.

Какой сегодня праздник

20 сентября православная церковь чтит день памяти святителя Иоанна, преподобного Луки, мученика Созонта, преподобного Макария Оптинского.

В народе 20 сентября отмечается Луков день. В этот период как раз повсеместно шла уборка торговля и заготовка лука на зиму. Его заплетали в косы и подвешивали к потолку для дальнейшего хранения. Также в этот день из лука готовили разнообразные блюда.

Приметы на 20 сентября

если испечь луковицу до Лукового дня – то весь лук на грядках высохнет;

луком лечили многие недуги;

по луку судили о погоде на зиму: много шелухи на луковицах – к сильным морозам.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1378 – начало Великой Смуты (Схизмы) в католической церкви, длившееся 40 лет.

1519 – началась первая кругосветная экспедиция Фернана Магеллана.

1862 – в Санкт-Петербурге основана первая консерватория.

1946 – впервые проведен Каннский кинофестиваль.

1970 – советская межпланетная станция "Луна-16" осуществила первый забор грунта с Луны.

Кто родился 20 сентября

1899 – Николай Анненков, советский актер театра и кино.

1916 – Сид Чаплин, английский писатель.

1934 – Софи Лорен, итальянская киноактриса и певица.

1948 – Джордж Мартин, американский писатель-фантаст, сценарист и продюсер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться