21 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 октября в истории
Какой сегодня праздник, 21 октября? Всемирный день йододефицита, День Трафальгарской битвы и День яблок в Великобритании. Трифон и Пелагея – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна, Трифон.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 октября.
- Всемирный день йододефицита (World Iodine Deficiency Day) – ежегодно 21 октября проводится день профилактики йододефицитных заболеваний с целью информирования общества о важности этого элемента в организме человека, а также профилактики и лечения его дефицита.
- День Трафальгарской битвы в Великобритании (Trafalgar Day) – это праздник победы в 1805 году Королевского флота над объединенным флотом Франции и Испании в крупнейшем морском сражении XIX века.
- День яблока в Англии (Apple Day) – ежегодный праздник, который отмечается с 1990 года по инициативе благотворительной организации Common Ground и посвящен фруктовым садам и в частности – яблокам как символу многообразия и богатства природы.
- День военно-морского флота чествуется в Египте.
- День вооруженных сил празднует Гондурас.
21 октября православная церковь чтит день памяти преподобной Пелагии Антиохийской, преподобного игумена Досифея Верхнеостровского Псковского, преподобного Трифона, архимандрита Вятского, преподобной Таисии Египетской, святой Пелагии девы.
В народе 21 октября почитаются Трифон и Пелагея. Люди замечали, что приближение зимы с каждым днем становилось все более ощутимым. В этот период готовили теплую одежду на зиму, проверяли и чинили шубы, тулупы, обувь. А еще занимались заготовками и солениями на зиму.
Приметы на 21 октября
- с Трифона и Пелагеи становится холоднее;
- Трифон шубу чинит, а Пелагея рукавицы шьет;
- плохо, если зима врасплох застанет, шапкой с ног свалит.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1520 – португальский мореплаватель Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым.
- 1596 – заключена Брестская уния, по которой епископы православной церкви на территории Речи Посполитой признали над собой власть папы.
- 1665 – гетман Иван Брюховецкий подписал Московские статьи, по которым регулировались взаимоотношения левобережной Гетманщины с Русским царством.
- 1858 – в Париже впервые исполнен канкан.
- 1897 – в Николаеве начал работать Черноморский судостроительный завод.
- 1947 – начало Операции "Запад" по принудительной массовой депортации населения Западной Украины вглубь территории СССР.
- 1833 – Альфред Нобель, шведский химик и инженер, изобретатель динамита, учредитель Нобелевской премии.
- 1896 – Евгений Шварц, советский прозаик, драматург, поэт, сценарист.
- 1931 – Николь Курсель, французская актриса.
- 1956 – Кэрри Фишер, американская актриса, сценарист, прозаик.
- 1967 – Дмитрий Гордон, украинский журналист, телеведущий.
- 1968 – Мелора Уолтерс, американская актриса.
- 1976 – Эндрю Скотт, ирландский актер.
- 1980 – Ким Кардашьян, американская фотомодель, актриса, звезда реалити-шоу.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.
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