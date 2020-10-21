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21 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 октября в истории

Какой сегодня праздник, 21 октября? Всемирный день йододефицита, День Трафальгарской битвы и День яблок в Великобритании. Трифон и Пелагея – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна, Трифон.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 октября.

21 октября: какой сегодня праздник
21 октября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Всемирный день йододефицита (World Iodine Deficiency Day) – ежегодно 21 октября проводится день профилактики йододефицитных заболеваний с целью информирования общества о важности этого элемента в организме человека, а также профилактики и лечения его дефицита.
  • День Трафальгарской битвы в Великобритании (Trafalgar Day) – это праздник победы в 1805 году Королевского флота над объединенным флотом Франции и Испании в крупнейшем морском сражении XIX века.
  • День яблока в Англии (Apple Day) – ежегодный праздник, который отмечается с 1990 года по инициативе благотворительной организации Common Ground и посвящен фруктовым садам и в частности – яблокам как символу многообразия и богатства природы.
  • День военно-морского флота чествуется в Египте.
  • День вооруженных сил празднует Гондурас.

Какой сегодня праздник

21 октября православная церковь чтит день памяти преподобной Пелагии Антиохийской, преподобного игумена Досифея Верхнеостровского Псковского, преподобного Трифона, архимандрита Вятского, преподобной Таисии Египетской, святой Пелагии девы.

В народе 21 октября почитаются Трифон и Пелагея. Люди замечали, что приближение зимы с каждым днем становилось все более ощутимым. В этот период готовили теплую одежду на зиму, проверяли и чинили шубы, тулупы, обувь. А еще занимались заготовками и солениями на зиму.

Приметы на 21 октября

  • с Трифона и Пелагеи становится холоднее;
  • Трифон шубу чинит, а Пелагея рукавицы шьет;
  • плохо, если зима врасплох застанет, шапкой с ног свалит.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1520 – португальский мореплаватель Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым.
  • 1596 – заключена Брестская уния, по которой епископы православной церкви на территории Речи Посполитой признали над собой власть папы.

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  • 1665 – гетман Иван Брюховецкий подписал Московские статьи, по которым регулировались взаимоотношения левобережной Гетманщины с Русским царством.
  • 1858 – в Париже впервые исполнен канкан.
  • 1897 – в Николаеве начал работать Черноморский судостроительный завод.
  • 1947 – начало Операции "Запад" по принудительной массовой депортации населения Западной Украины вглубь территории СССР.

Кто родился 21 октября

  • 1833 – Альфред Нобель, шведский химик и инженер, изобретатель динамита, учредитель Нобелевской премии.
  • 1896 – Евгений Шварц, советский прозаик, драматург, поэт, сценарист.
  • 1931 – Николь Курсель, французская актриса.
  • 1956 – Кэрри Фишер, американская актриса, сценарист, прозаик.
  • 1967 – Дмитрий Гордон, украинский журналист, телеведущий.
  • 1968 – Мелора Уолтерс, американская актриса.
  • 1976 – Эндрю Скотт, ирландский актер.
  • 1980 – Ким Кардашьян, американская фотомодель, актриса, звезда реалити-шоу.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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