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21 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 21 сентября? Международный день мира, Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, начало Недели Всемирной акции "Мы чистим мир". Рождество Пресвятой Богородицы – в православном календаре. Малая Пречистая – в народном календаре. Именины празднуют: Георгий, Иван, Мария.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 сентября.

21 сентября: какой сегодня праздник
21 сентября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день мира ( International Day of Peace) – был создан под эгидой ООН в 1981 году, а с 2002 года отмечается ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.
  • Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера или Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера (World Alzheimer's Day) был учрежден в 1994 году по инициативе организаций, занимающихся исследованиями этого заболевания и поиском способов замедлить его развитие.
  • День почитания пожилых людей в Японии проводится ежегодно в третий понедельник сентября.
  • День независимости отмечается в Армении в честь провозглашения в 1991 году независимости от Советского Союза.
  • Неделя Всемирной акции "Мы чистим мир" – ежегодная акция "Очистим планету от мусора" была впервые проведена в 1993 году в Австралии, когда местные жители массово вышли на очистку океанских пляжей от мусора, и вскоре приобрела мировую популярность.

Какой сегодня праздник

21 сентября православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, который посвящен рождению будущей Матери Иисуса Христа. Также в этот день чествуются иконы Божией Матери: Почаевская, "Рождество Богородицы", София – Премудрость Божия, "Знамение" и др.

В народе 21 сентября почитается Малая Пречистая, Осенины или Оспожинки. В этот период проводился праздник урожая, который мог затянуться и на целую неделю. Люди встречали осень, устраивали празднества, ходили друг к другу в гости, чествовали молодоженов, накрывали богато стол. По традиции женщины рано утром выходили на берега рек и озер с хлебом и пели песни во славу Богородицы. После этого хлеб разламывали на куски по числу собравшихся, а затем каждая женщина относила свой кусок домой и кормила им домашний скот.

Приметы на 21 сентября

  • на Рождество Богородицы нельзя выполнять тяжелую физическую и грязную работу по дому: шить, стирать, убирать, а также копать, рубить, строить и т.д.;
  • чтобы домашний скот не болел, его надо накормить хлебом на Малую Пречистую;
  • после того, как семья пообедает, остатки еды нельзя выбрасывать, а следует отдать домашним животным;
  • если на Малую Пречистую стоит хорошая погода – такой будет и вся осень.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1920 – Совнарком Украины ввел обязательное изучение украинского языка в школах.
  • 1937 – вышел роман Дж. Р. Р. Толкина "Хоббит, или Туда и обратно".

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  • 1940 – открыт Львовский театр оперы и балета.
  • 1943 – в ходе Второй мировой войны Чернигов освобожден от фашистских захватчиков.

Кто родился 21 сентября

  • 1866 – Герберт Уэллс, английский писатель-фантаст, публицист.
  • 1866 – Шарль Николь, французский микробиолог, установивший причины сыпного тифа.
  • 1916 – Зиновий Гердт, советский актер театра и кино.
  • 1947 – Стивен Кинг, американский писатель, фантаст и мистик.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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