21 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 21 сентября? Международный день мира, Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, начало Недели Всемирной акции "Мы чистим мир". Рождество Пресвятой Богородицы – в православном календаре. Малая Пречистая – в народном календаре. Именины празднуют: Георгий, Иван, Мария.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 сентября.

21 сентября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день мира ( International Day of Peace) – был создан под эгидой ООН в 1981 году, а с 2002 года отмечается ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

– был создан под эгидой ООН в 1981 году, а с 2002 года отмечается ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера или Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера (World Alzheimer's Day) был учрежден в 1994 году по инициативе организаций, занимающихся исследованиями этого заболевания и поиском способов замедлить его развитие.

или был учрежден в 1994 году по инициативе организаций, занимающихся исследованиями этого заболевания и поиском способов замедлить его развитие. День почитания пожилых людей в Японии проводится ежегодно в третий понедельник сентября.

в Японии проводится ежегодно в третий понедельник сентября. День независимости отмечается в Армении в честь провозглашения в 1991 году независимости от Советского Союза.

отмечается в Армении в честь провозглашения в 1991 году независимости от Советского Союза. Неделя Всемирной акции "Мы чистим мир" – ежегодная акция "Очистим планету от мусора" была впервые проведена в 1993 году в Австралии, когда местные жители массово вышли на очистку океанских пляжей от мусора, и вскоре приобрела мировую популярность.

Какой сегодня праздник

21 сентября православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, который посвящен рождению будущей Матери Иисуса Христа. Также в этот день чествуются иконы Божией Матери: Почаевская, "Рождество Богородицы", София – Премудрость Божия, "Знамение" и др.

В народе 21 сентября почитается Малая Пречистая, Осенины или Оспожинки. В этот период проводился праздник урожая, который мог затянуться и на целую неделю. Люди встречали осень, устраивали празднества, ходили друг к другу в гости, чествовали молодоженов, накрывали богато стол. По традиции женщины рано утром выходили на берега рек и озер с хлебом и пели песни во славу Богородицы. После этого хлеб разламывали на куски по числу собравшихся, а затем каждая женщина относила свой кусок домой и кормила им домашний скот.

Приметы на 21 сентября

на Рождество Богородицы нельзя выполнять тяжелую физическую и грязную работу по дому: шить, стирать, убирать, а также копать, рубить, строить и т.д.;

чтобы домашний скот не болел, его надо накормить хлебом на Малую Пречистую;

после того, как семья пообедает, остатки еды нельзя выбрасывать, а следует отдать домашним животным;

если на Малую Пречистую стоит хорошая погода – такой будет и вся осень.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1920 – Совнарком Украины ввел обязательное изучение украинского языка в школах.

1937 – вышел роман Дж. Р. Р. Толкина "Хоббит, или Туда и обратно".

1940 – открыт Львовский театр оперы и балета.

1943 – в ходе Второй мировой войны Чернигов освобожден от фашистских захватчиков.

Кто родился 21 сентября

1866 – Герберт Уэллс, английский писатель-фантаст, публицист.

1866 – Шарль Николь, французский микробиолог, установивший причины сыпного тифа.

1916 – Зиновий Гердт, советский актер театра и кино.

1947 – Стивен Кинг, американский писатель, фантаст и мистик.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться