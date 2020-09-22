22 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 22 сентября?День осеннего равноденствия, Всемирный день без автомобилей, День партизанской славы Украины, День защиты слонов и носорогов. День праведных Богоотец Иоакима и Анны – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 сентября.

22 сентября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День осеннего равноденствия означает, что день в этот период равен ночи, в Северном полушарии наступает астрономическая осень, а в Южном, наоборот, начинается весна.

Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day) проводится с целью пропаганды пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта.

проводится с целью пропаганды пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. Всемирный день защиты слонов (World Day of elephants) – этот экологический праздник отмечается во многих странах с целью привлечь внимание к проблеме сокращения численности этих животных.

– этот экологический праздник отмечается во многих странах с целью привлечь внимание к проблеме сокращения численности этих животных. Всемирный день носорога (World Rhino Day) – еще одна экологическая дата организована для того, чтобы обратить внимание людей на проблему вымирания такого редкого животного.

– еще одна экологическая дата организована для того, чтобы обратить внимание людей на проблему вымирания такого редкого животного. День партизанской славы Украины – был установлен в 2001 году в честь 60-й годовщины подпольно-партизанского движения в годы Второй мировой войны.

– был установлен в 2001 году в честь 60-й годовщины подпольно-партизанского движения в годы Второй мировой войны. День независимости празднует Болгария.

празднует Болгария. Балтийский день единства ежегодно отмечают Латвия, Литва и Эстония.

ежегодно отмечают Латвия, Литва и Эстония. День Хоббита (Hobbit Day) – неофициальный праздник, который отмечается с 1978 года толкинистами всего мира.

Какой сегодня праздник

22 сентября православная церковь отмечает день праведных Богоотец Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы и прародителей Иисуса Христа. Также чтится память мученика Севериана Севастийского, преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца, обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

В народе 22 сентября почитаются Аким и Анна. Их считали покровителями рожениц и бездетных женщин, а потому этот день называли Днем рожениц. На Акима и Анну поздравляли молодых матерей и почитали повивальных бабок. В их честь пекли пироги, варили кашу и приглашали на пир.

Приметы на 22 сентября

святым Акиму и Анне молились о зачатии ребенка;

в день осеннего равноденствия лучше не начинать новых дел;

в день осеннего равноденствия нельзя ссориться, ругаться и злиться, чтобы привлечь удачи и благополучие.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1764 – в России введены каменные верстовые столбы.

1784 – основано первое русское поселение на Аляске.

1862 – президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении негров-рабов.

1869 – в Австрии выпущены первые в мире почтовые открытки.

1935 – в Вооруженных силах СССР введены персональные воинские звания.

Кто родился 22 сентября

1601 – Анна Австрийская, королева Франции, супруга Людовика XIII.

1791 – Майкл Фарадей, английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле.

1835 – Александр Потебня, украинский филолог, автор учения о внутренней форме слова.

1875 – Микалоюс Чюрленис, литовский художник и композитор.

1938 – Дин Рид, американский певец, актер, режиссер.

1958 – Андреа Бочелли, итальянский певец.

1951 – Дэвид Ковердэйл, американский рок-певец, автор песен, участник групп Deep Purple, Whitesnake.

1957 – Ник Кейв, австралийский рок-музыкант, поэт, писатель, композитор, актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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