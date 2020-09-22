Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

22 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 22 сентября?День осеннего равноденствия, Всемирный день без автомобилей, День партизанской славы Украины, День защиты слонов и носорогов. День праведных Богоотец Иоакима и Анны – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 сентября.

22 сентября: какой сегодня праздник
22 сентября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День осеннего равноденствия означает, что день в этот период равен ночи, в Северном полушарии наступает астрономическая осень, а в Южном, наоборот, начинается весна.

Читайте также:
Осеннее равноденствие: яркие картинки и поздравительные открытки

  • Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day) проводится с целью пропаганды пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта.
  • Всемирный день защиты слонов (World Day of elephants) – этот экологический праздник отмечается во многих странах с целью привлечь внимание к проблеме сокращения численности этих животных.
  • Всемирный день носорога (World Rhino Day) – еще одна экологическая дата организована для того, чтобы обратить внимание людей на проблему вымирания такого редкого животного.
  • День партизанской славы Украины – был установлен в 2001 году в честь 60-й годовщины подпольно-партизанского движения в годы Второй мировой войны.
  • День независимости празднует Болгария.
  • Балтийский день единства ежегодно отмечают Латвия, Литва и Эстония.
  • День Хоббита (Hobbit Day) – неофициальный праздник, который отмечается с 1978 года толкинистами всего мира.

Какой сегодня праздник

22 сентября православная церковь отмечает день праведных Богоотец Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы и прародителей Иисуса Христа. Также чтится память мученика Севериана Севастийского, преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца, обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

В народе 22 сентября почитаются Аким и Анна. Их считали покровителями рожениц и бездетных женщин, а потому этот день называли Днем рожениц. На Акима и Анну поздравляли молодых матерей и почитали повивальных бабок. В их честь пекли пироги, варили кашу и приглашали на пир.

Приметы на 22 сентября

  • святым Акиму и Анне молились о зачатии ребенка;
  • в день осеннего равноденствия лучше не начинать новых дел;
  • в день осеннего равноденствия нельзя ссориться, ругаться и злиться, чтобы привлечь удачи и благополучие.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1764 – в России введены каменные верстовые столбы.
  • 1784 – основано первое русское поселение на Аляске.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в сентябре 2020 года: православный календарь с датами на каждый день

  • 1862 – президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении негров-рабов.
  • 1869 – в Австрии выпущены первые в мире почтовые открытки.
  • 1935 – в Вооруженных силах СССР введены персональные воинские звания.

Кто родился 22 сентября

  • 1601 – Анна Австрийская, королева Франции, супруга Людовика XIII.
  • 1791 – Майкл Фарадей, английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле.
  • 1835 – Александр Потебня, украинский филолог, автор учения о внутренней форме слова.
  • 1875 – Микалоюс Чюрленис, литовский художник и композитор.
  • 1938 – Дин Рид, американский певец, актер, режиссер.
  • 1958 – Андреа Бочелли, итальянский певец.
  • 1951 – Дэвид Ковердэйл, американский рок-певец, автор песен, участник групп Deep Purple, Whitesnake.
  • 1957 – Ник Кейв, австралийский рок-музыкант, поэт, писатель, композитор, актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Рождество Пресвятой Богородицы-2020: лучшие поздравления в картинках, стихах и смс С Рождеством Пресвятой Богородицы: нежные картинки и открытки с великим церковным праздником Когда празднуем День учителя-2020 в Украине
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Прикутий до ліжка Моїсеєв став повним жебраком
Прикутий до ліжка Моїсеєв став повним жебраком
Эксклюзивные кадры последних женщин с "ногами-лотосами"
Эксклюзивные кадры последних женщин с "ногами-лотосами"
Эти каши хуже отравы: разрушат и кишечник, и кости
Эти каши хуже отравы: разрушат и кишечник, и кости
Внешность Заворотнюк изменилась до неузнаваемости
Внешность Заворотнюк изменилась до неузнаваемости

Популярные статьи

Вчера, 18:42Шоу-бизнес

Григорий Чапкис женился на женщине, которая моложе его на 52 года

Вчера, 14:30Шоу-бизнес

Джей Ло восхитила поклонников шикарной фигурой в купальнике: фото

Вчера, 13:52Fun

"Что это за животное?" Коза с впечатляющими габаритами случайно попала на видео

Вчера, 11:12Стиль

Лучшие платья онлайн-премии "Эмми-2020": как выглядели Энистон, Уизерспун, Зендая и другие

Вчера, 11:02Events

Рождество Пресвятой Богородицы-2020: лучшие поздравления в картинках, стихах и смс

Вчера, 09:26Events

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

Вчера, 07:16Психология

Какие знаки зодиака самые могущественные: таких только четыре

Вчера, 05:20Events

С Рождеством Пресвятой Богородицы: нежные картинки и открытки с великим церковным праздником

Вчера, 00:31Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в четвертом эфире

Вчера, 00:10Шоу-бизнес

Экс-холостяк Сергей Мельник признался, что в финале романтического шоу выбрал не ту девушку

20 сентябряEvents

Сегодня Всемирный День отца-2020: что означает праздник

20 сентябряEvents

День Благодарения в Украине-2020: история и традиции праздника

20 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 20 сентября: Водолею нужно начать действовать, а Рыбам – сбавить обороты

20 сентябряEvents

20 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

19 сентябряТехно

Чем старые мобилки лучше смартфонов: ТОП-5 превосходных функций

19 сентябряFun

Спят на прилавках и валяются на полу: парень публикует забавные фото отдыхающих в магазине котов

Новости партнеров

Леся Нікітюк спантеличила знімками з Туреччини
Леся Нікітюк спантеличила знімками з Туреччини
Мед, чеснок и лимон: в чем польза этой смеси и как ее принимать
Мед, чеснок и лимон: в чем польза этой смеси и как ее принимать
Українка з 13-м розміром похвалилася формами в купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами в купальнику
Фитнес-модель Лекси Кай предстала в жарком образе
Фитнес-модель Лекси Кай предстала в жарком образе
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять