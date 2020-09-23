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23 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 23 сентября? Международный день жестовых языков, праздник осеннего равноденствия – в Японии, Национальный день мороженого – в Бразилии, День гастрономии – во Франции. День святителей Петра и Павла – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 23 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 сентября.

23 сентября: какой сегодня праздник
23 сентября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages) отмечается под эгидой ООН с 2017 года и призван обратить внимание общества на проблемы глухих и слабослышащих людей.
  • День государственного языка празднует Кыргызстан в честь принятия в 1989 году закона о языке.
  • День политических прав женщин и День общественных библиотек отмечается в Аргентине.
  • Праздник осеннего равноденствия Сюбун-но-хи в Японии приурочен памяти усопших предков.
  • Национальный день мороженого – вкусный праздник проводится в Бразилии.
  • День гастрономии – еще один кулинарный праздник чествуется во Франции.
  • Национальный день Саудовской Аравии – отмечается в честь объединения частей арабского королевства в 1932 году.
  • День памяти жертв геноцида чтит Литва в память о начале ликвидации Вильнюсского гетто в 1943 году.

Какой сегодня праздник

23 сентября православная церковь чтит день мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, чтит память святителей Петра и Павла, епископов Никейских, а также вспоминает собор Липецких святых.

В народе 23 сентября почитаются Петр и Павел Рябинники. Издавна рябину наделяли чудодейственными свойствами, способными избавить от многих болезней. Ее заготавливали в разном виде: ягоды, настойки, наливки, компоты, квасы. А ветками рябины украшали дом и изгоняли нечистую силу.

Приметы на 23 сентября

  • в день Петра и Павла ветки рябины вешали под крышу дома – считалось, что это на счастье;
  • если веткой рябины нарисовать вокруг себя круг, то это поможет от дурных снов;
  • если рябина уродилась богато – осень будет сырой, а зима – суровой.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1784 – французский король Людовик XVI приказал шить все носовые платки квадратной, а не овальной формы, для экономии ткани.
  • 1848 – американец Джон Куртис произвел первую жевательную резинку.

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  • 1873 – в Петербурге вместо керосиновых ламп зажгли первые в мире электрические фонари.
  • 1943 – в ходе Второй мировой войны фашистские захватчики начали ликвидацию еврейского гетто в Вильнюсе.
  • 1980 — в Северодвинске спущена на воду самая большая в мире подлодка "Акула".
  • 1997 — анонсирована поисковая машина Yandex.Ru.
  • 1999 — в Китае обнаружен самый древний из найденных музыкальных инструментов – флейта возрастом 9000 лет.

Кто родился 23 сентября

  • 63 до н. э. – Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, первый римский император, в честь которого назван месяц в году.
  • 1861 – Роберт Бош, немецкий инженер, изобретатель, основатель фирмы Bosch.
  • 1872 – Саломея Крушельницкая, украинская оперная певица, педагог.
  • 1930 – Рэй Чарльз, американский певец и пианист, основатель стиля соул.
  • 1943 – Хулио Иглесиас, испанский певец, музыкант, автор песен.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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