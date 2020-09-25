25 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 сентября в истории
Какой сегодня праздник, 25 сентября? Всемирный день фармацевта, День Вооруженных Сил и День революции в Мозамбик, Национальный день комиксов США. День священномученика Автонома Италийского – в православном календаре. Артамон Змеевик – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 сентября.
- Всемирный день фармацевта (World pharmacist day) – профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики проводится под эгидой Международной фармацевтической федерации (FIP) начиная с 2010 года.
- День национального признания Харки во Франции – праздник введен в 2001 году с целью признания коренных мусульманских алжирцев военнослужащих.
- День Вооруженных Сил или День революции – отмечается в Мозамбик.
- Национальный день комиксов (National Comic Book Day) – в США ежегодно 25 сентября отмечают любители этого вида печатной продукции.
25 сентября православная церковь чтит день памяти священномученика Автонома Италийского, епископа, преподобного Афанасия Высоцкого. Проводится празднование Бояновской иконы Божией Матери.
В народе 25 сентября почитается Артамон Змеевик. Люди наблюдали, что в этот день многие звери, в том числе и змеи, готовятся к зимовке и прячутся по норам и берлогам.
Приметы на 25 сентября
- на Артамона звери прячутся в лесах;
- если на Артамона убить хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях;
- на Змеевика змеи из полей ползут в леса.
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- 1920 – Сергей Бондарчук, советский актер, режиссер, сценарист.
- 1932 – Анатолий Соловьяненко, украинский оперный певец.
- 1938 – Лидия Федосеева-Шукшина, советская и российская актриса.
- 1944 – Майкл Дуглас, американский киноактер, продюсер.
- 1951 – Людмила Ефименко, советская и украинская киноактриса.
- 1952 – Кристофер Рив, американский актер, режиссер.
- 1966 – Джейсон Флеминг, британский актер.
- 1969 – Кэтрин Зета-Джонс, британская и американская актриса.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.
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