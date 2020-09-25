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25 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 25 сентября? Всемирный день фармацевта, День Вооруженных Сил и День революции в Мозамбик, Национальный день комиксов США. День священномученика Автонома Италийского – в православном календаре. Артамон Змеевик – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 сентября.

25 сентября: какой сегодня праздник
25 сентября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Всемирный день фармацевта (World pharmacist day) – профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики проводится под эгидой Международной фармацевтической федерации (FIP) начиная с 2010 года.
  • День национального признания Харки во Франции – праздник введен в 2001 году с целью признания коренных мусульманских алжирцев военнослужащих.
  • День Вооруженных Сил или День революции – отмечается в Мозамбик.
  • Национальный день комиксов (National Comic Book Day) – в США ежегодно 25 сентября отмечают любители этого вида печатной продукции.

Какой сегодня праздник

25 сентября православная церковь чтит день памяти священномученика Автонома Италийского, епископа, преподобного Афанасия Высоцкого. Проводится празднование Бояновской иконы Божией Матери.

В народе 25 сентября почитается Артамон Змеевик. Люди наблюдали, что в этот день многие звери, в том числе и змеи, готовятся к зимовке и прячутся по норам и берлогам.

Приметы на 25 сентября

  • на Артамона звери прячутся в лесах;
  • если на Артамона убить хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях;
  • на Змеевика змеи из полей ползут в леса.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1493 – Христофор Колумб отправился в своё второе путешествие к Америке.
  • 1789 – Генерал-майор русской армии Дон Хосе де Рибас (Иосиф Дерибас) взял турецкую крепость Хаджи-Бей (будущую Одессу).

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  • 1818 – английский врач Джеймс Бландел провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.
  • 1974 – в журнале "Сайенс" впервые приведены данные исследований о разрушающем действии аэрозолей на озоновый слой Земли.

Кто родился 25 сентября

  • 1906 – Дмитрий Шостакович, советский композитор, пианист.
  • 1920 – Сергей Бондарчук, советский актер, режиссер, сценарист.
  • 1932 – Анатолий Соловьяненко, украинский оперный певец.
  • 1938 – Лидия Федосеева-Шукшина, советская и российская актриса.
  • 1944 – Майкл Дуглас, американский киноактер, продюсер.
  • 1951 – Людмила Ефименко, советская и украинская киноактриса.
  • 1952 – Кристофер Рив, американский актер, режиссер.
  • 1966 – Джейсон Флеминг, британский актер.
  • 1969 – Кэтрин Зета-Джонс, британская и американская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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