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26 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 26 сентября? Европейский день языков, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Всемирный день контрацепции. День священномученика Корнилия Сотника – в православном календаре. Корнилов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 сентября.

26 сентября: какой сегодня праздник
26 сентября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Европейский день языков ( European Day of Languages) отмечается с 2001 года при содействии Совета Европы с целью поддержать языковое разнообразие, а также развитие изучения и преподавания различных языков в мире.
  • Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия ( International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons) был учрежден в 2013 году под эгидой ООН с целью достижения мира и безопасности на планете без ядерного оружия.
  • Всемирный день контрацепции (World Contraception Day) – отмечается с 2007 года с целью пропаганды снижения высокого уровня незапланированных беременностей и как следствие – абортов.
  • День бабушки празднуется в Молдове с 2007 года в последнюю субботу сентября.
  • День национального флага чествует Эквадор – праздник был установлен в 1860 году.
  • Национальный день охотничества и рыболовства отмечает Америка в четвертую субботу сентября.

Какой сегодня праздник

26 сентября православная церковь чтит память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, день священномученика Корнилия Сотника, епископа. Проводится празднование Дубовичской иконы Божией Матери.

В народе 26 сентября отмечается Корнилов день. Считалось, что с этого времени прекращается всякий рост растений. Люди собирали корнеплоды, готовили из них блюда и заготавливали на зиму.

Приметы на 26 сентября

  • с Корнилия корень в земле не растет, а зябнет;
  • пришел Корнилий святой – из земли корневище долой;
  • дождь к земле припадает – землю целить начинает.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1580 – английский мореплаватель и пират Фрэнсис Дрейк вернулся из кругосветного путешествия.
  • 1854 – начало обороны Севастополя в Крымской войне.

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  • 1887 – Эмиль Берлинер запатентовал граммофон.
  • 1969 – В Англии вышел последний студийный альбом "Битлз" Abbey Road.
  • 1977 – первый ток дала первая украинская атомная электростанция, Чернобыльская АЭС.
  • 1995 – Украина принята в Совет Европы.

Кто родился 26 сентября

  • 1181 – Франциск Ассизский, итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев.
  • 1832 – Петр Сокальский, украинский композитор, литератор.
  • 1849 – Иван Павлов, русский ученый-физиолог.
  • 1934 – Олег Басилашвили, советский актер театра и кино.
  • 1940 – Людмила Максакова, советская и российская актриса, певица.
  • 1959 – Илья Кормильцев, российский поэт, продюсер группы "Наутилус Помпилиус".
  • 1965 – Петр Порошенко, украинский бизнесмен, политик, 5-й президент Украины.
  • 1981 – Серена Уильямс, американская теннисистка.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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