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30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 мая в истории

Какой сегодня праздник, 30 мая? День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины, Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, Международный день феминизма, апостола Андроника и святой Иунии – в православном календаре. Евдокия Свистунья – в народном календаре. Именины празднуют: Адриан, Афанасий, Давид, Евдокия, Ефросиния, Степан, Юния.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 30 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 мая.

30 мая: какой сегодня праздник
30 мая: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • День работников издательств, полиграфии и книгораспространения – ежегодно празднуют в Украине в последнюю субботу мая.
  • Всемирный день борьбы против астмы и аллергии – проводится под эгидой ВОЗ, главной целью которого является привлечение внимания людей к этим важным проблемам здоровья.
  • Международный день феминизма или День женской эмансипации – установлен в память национальной героини Франции Жанны д'Арк.

Какой сегодня праздник

30 мая православная церковь отмечает день памяти апостола Андроника и святой Иунии, сродников апостола Павла.

В народе 30 мая отмечается Евдокия Свистунья. В этот день окучивали картошку и звали дожди. Считается, что в этот день дуют сильные ветра.

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Приметы на 30 мая

  • На Евдокию всегда ветры свистят.
  • Какая погода на Евдокию, таким будет и все лето.
  • Если дует северный ветер – к холодному лету.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1431 – сожжена на костре Жанна д’Арк.
  • 1876 – император Александр II издал Эмский указ, ограничивающий использование и преподавание украинского языка.

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  • 1886 – в Российской Империи отменена подушная подать.
  • 1896 – в Америке официально зафиксировано первое в истории ДТП.
  • 1985 – в авиакосмическом салоне во Франции состоялся первый показ самолета Ан-124 "Руслан".

Кто родился 30 мая

  • 1846 – Карл Фаберже, российский ювелир.
  • 1887 – Александр Архипенко, украинский скульптор, пионер кубистской скульптуры.
  • 1934 – Алексей Леонов, советский космонавт, впервые вышедший в открытый космос.
  • 1937 – Александр Демьяненко, советский киноактер, известный по роли Шурика.
  • 1957 – Оксана Билозир, украинская певица и политик.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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